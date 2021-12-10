台鐵出包不斷王國材祭3指示 訂加給制度促花東人才留任

台鐵近期狀況不斷，對比交通部長王國材部長上任後將台鐵安全改革列為重要工作項目，實為諷刺。交通部今再召集台鐵局召開會議，王國材於會中祭出三大指示，包含加速研議宜花東人才留任方案，訂出加給制度。

交通部說，半個月以來已兩度召開改革會議，除11月22日邀集路政司、台鐵局及鐵道局針對三個月內發生的就件事故進行檢討；今再召集台鐵局長杜微、副局長馮輝昇、朱來順及陳仕其與運、工、機、電四處的處長，就台鐵局所面臨執行問題及需協助解決事項作充分討論，研議解決方案，並提醒執行細節要顧及。

交通部說，台鐵是國人仰賴的重要交通運輸工具，因應近日連續發生多起行車事件，王國材今指示，為落實台鐵安全改革工作，要求加速研議宜花東人才留任方案、推動老舊設備更新及車輛汰舊換新、合理吸引優良廠商及落實工地管理，且需注意執行細節。

交通部說，在人才留任方面，台鐵四位處長均反映宜花東等偏遠地區的人才留任意願偏低，如檢查主任、檢查員及監工申請轉調比率高，造成人力出現斷層與工作銜接不易等問題。對此，為提升偏遠地區車站人員留任，已請台鐵局研議加給制度，並加強技職產學合作，培育進用在地人才。

交通部說，針對老舊車輛故障率高且維修不易，以及電車線、號誌設備老化等問題，為徹底解決車輛老舊情形，隨著新城際列車、區間車逐年上線，將加速汰除老舊的莒光號、復興號、柴聯車組、推拉式自強號機車頭等，合計汰換車數達842輛，加速大幅提升旅運服務品質。

交通部也說，台鐵局正積極辦理電力設備全面更新，考量海線部分路線當地風沙較大，易造成局部電車線設備快速老化，已研議縮短保養及更新生命周期。另因目前使用的老舊型繼電設備已無原廠生產相關維修料，導致設備維養不易，台鐵與高雄科技大學合作維修備品國產化，確保維修不缺料。

交通部說，有關台鐵辦理行車安全六年計畫各項工程，尤其是邊坡改善工程，因地處偏遠工程規模小且分散，難吸引優良廠商投標。為解決此問題，台鐵應會朝向合理預算吸引優良廠商投標，及提高廠商施工時的風險意識與管理著手。

至於異物入侵軌道工地管理情事，交通部說，考量臨軌工程應因地制宜檢討通報因應時間合理配置瞭望員，要求台鐵加強檢討，並輔以高科技偵測設施或在鄰站配置列車監視員，高風險路段亦應採取夜間封鎖施工。

王國材表示，提供民眾安全舒適的乘車環境是交通部、台鐵局的責任，必須持續進行安全改革工作，尤其相關細節均需考慮，以逐步恢復民眾對臺鐵的信心。