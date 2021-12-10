港務局宿舍修復變身淡水超美景觀餐廳 明年初營運

又有新的打卡景點！台灣港務公司今天說，所管新北市定歷史建築「基隆港務局淡水宿舍」已於6月完成修復，7月完成工程複驗，還原其歷史樣貌並打造可近眺淡水河絕佳視野觀景庭院。未來將由專業投資人進駐經營，待新北市文化局審核通過後，預計明年年初開始營運，意味淡水宿舍邁入新的里程碑。

台灣港務公司說，「基隆港務局淡水宿舍」前身為台灣省政府交通處基隆港務局淡水辦事處官舍，於1967年4月完工啟用，其日式洋小屋屋架、木屋架構造及後廊現代主義風格的水平雨庇、現代圓盤柱柱型，是現今少見的近代風格建築。

淡水宿舍位於淡水古蹟區內之重要位置，且具文化資產保存價值，於2013年12月公告登錄為新北市歷史建築。今透過專業建築師自2017年起辦理研究規畫及設計，與2020年5月啟動修復工程，配合古蹟傳統匠師之努力，終重現其歷史風貌與過往風華，並與周邊紅毛城、海關碼頭等歷代保存的古蹟相互輝映，成為淡水古蹟觀光旅遊亮點。

淡水宿舍歷史建物及戶外庭院共約350坪，其中一覽無遺的水岸庭院也是歷史建築少有的亮點之一，透過招商邀請專業投資人時光餐飲股份有限公司進駐，未來將以北台灣在地食材為主軸提供複合式餐點，翻轉歷史建物的價值，營造置身往日時光享食建築之美，或漫步露天庭院，近眺欣賞淡水夕陽餐飲休憩空間。