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港務局宿舍修復變身淡水超美景觀餐廳 明年初營運

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
歷史建築「基隆港務局淡水宿舍」修復完工，老舊官舍變身享河岸風情遊憩新景點。圖／台灣港務公司提供
歷史建築「基隆港務局淡水宿舍」修復完工，老舊官舍變身享河岸風情遊憩新景點。圖／台灣港務公司提供

又有新的打卡景點！台灣港務公司今天說，所管新北市定歷史建築「基隆港務局淡水宿舍」已於6月完成修復，7月完成工程複驗，還原其歷史樣貌並打造可近眺淡水河絕佳視野觀景庭院。未來將由專業投資人進駐經營，待新北市文化局審核通過後，預計明年年初開始營運，意味淡水宿舍邁入新的里程碑。

台灣港務公司說，「基隆港務局淡水宿舍」前身為台灣省政府交通處基隆港務局淡水辦事處官舍，於1967年4月完工啟用，其日式洋小屋屋架、木屋架構造及後廊現代主義風格的水平雨庇、現代圓盤柱柱型，是現今少見的近代風格建築。

淡水宿舍位於淡水古蹟區內之重要位置，且具文化資產保存價值，於2013年12月公告登錄為新北市歷史建築。今透過專業建築師自2017年起辦理研究規畫及設計，與2020年5月啟動修復工程，配合古蹟傳統匠師之努力，終重現其歷史風貌與過往風華，並與周邊紅毛城、海關碼頭等歷代保存的古蹟相互輝映，成為淡水古蹟觀光旅遊亮點。

淡水宿舍歷史建物及戶外庭院共約350坪，其中一覽無遺的水岸庭院也是歷史建築少有的亮點之一，透過招商邀請專業投資人時光餐飲股份有限公司進駐，未來將以北台灣在地食材為主軸提供複合式餐點，翻轉歷史建物的價值，營造置身往日時光享食建築之美，或漫步露天庭院，近眺欣賞淡水夕陽餐飲休憩空間。

台灣港務公司說，除歷史建物外，知名歌手潘越雲所經營雲璽典藏精品亦與時光餐飲股份有限公司協議經營，將於中正路28巷2號淡水員工宿舍經營國內外二手精品展示販售。

歷史建築「基隆港務局淡水宿舍」修復完工，老舊官舍變身享河岸風情遊憩新景點。圖／台灣港務公司提供
歷史建築「基隆港務局淡水宿舍」修復完工，老舊官舍變身享河岸風情遊憩新景點。圖／台灣港務公司提供

淡水河 歷史建築

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