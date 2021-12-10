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公路表揚30名優良職業汽車駕駛人 名單一次看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
公路總局公開表揚30名優良職業汽車駕駛人。圖／公總提供
公路總局公開表揚30名優良職業汽車駕駛人。圖／公總提供

交通部公路總局今天舉行「110年度優良職業汽車駕駛人」表揚活動，邀請各汽車運輸業別表現優異的30位優良職業汽車駕駛人齊聚予以公開表揚，感謝每位優良職業汽車駕駛朋友奉獻與付出，並期望他們作為同業表率，持續在公路運輸提供優質及及安全的服務。

公路總局副局長黃運貴致詞時表示，要獲得優良職業汽車駕駛人這項殊榮，除了三年內無任何交通違規及肇事紀錄外，五年內也不能受有期徒刑以上刑罰之宣告及不良素行，才具有參與評選的資格條件。

他說，這些表現傑出的優良職業駕駛人，守法重紀，是道路交通安全維護上默默付出的無名英雄，對於促進交通安全有很大功勞，足堪表率。

公路總局說明，今年當選的502位優良職業汽車駕駛人中，公路汽車客運業當選42人、遊覽車客運業82人、計程車客運業54、小客車租賃業代僱駕駛人8人、汽車貨運業222人、汽車貨櫃貨運業49人、汽車路線貨運業43人及受僱於機關團體之職業汽車駕駛人2人，是從45.4萬各類汽車職業駕駛人中脫穎而出。

公路總局公開表揚30名優良職業汽車駕駛人。圖／公總提供
公路總局公開表揚30名優良職業汽車駕駛人。圖／公總提供

計程車 交通部 遊覽車

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