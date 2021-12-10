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健保擬刪白內障手術超額審查 估111年2月上路

中央社 / 台北10日電

健保署早年要求單一醫師每月開超過40例白內障手術，後續手術都須事前審查，但隨人口老化、白內障患者與日俱增，且審查通過率高，健保署最快明年2月取消事前審查規定。

隨著人口高齡化和過度3C產品普及，罹患白內障愈來愈普遍，根據健保資料顯示，民國109年因白內障相關疾病就醫人數約110萬人，其中8成超過60歲，占60歲以上全人口盛行率約17%。

健保署進一步分析，109年國內約進行24.4萬件白內障手術，相較107年22.9萬件成長6%，顯示白內障就醫需求有逐年增加趨勢。

前健保局（現升格為健保署）總經理張鴻仁近日在臉書發文指出，健保總額預算有一項嚴重「後遺症」，早年西醫基層擔心高點值服務項目衝擊點值，因此要求同一名醫師每月只能進行40例白內障手術，導致眼科醫師會以團隊名義共同執業，但卻被檢舉其實都是同一人執刀，健保署也片面認定檢舉就有問題，常處以上億罰鍰，甚至移送法辦。

健保署醫管組科長陳依婕今天接受媒體電話聯訪時表示，早年健保署考量白內障手術為不可逆的手術，且擔心過度使用，91年起要求每個月執行40例以上白內障手術的醫師都必須送事前審查，確認病人的狀況是否適合做手術。

不過，陳依婕指出，醫界認為白內障手術已成常規手術，且以往審查通過率超過90%，希望取消事前審查規定。

陳依婕說，健保署自109年起陸續請相關醫學會表示意見，多次討論都因外界擔心手術量暴增等因素未獲共識，昨天召開「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，總算決議以管理取代特定手術量須事前審查規範。

陳依婕說，新規定預計明年2月實施，未來雖然會取消超過40例事先審查的規定，但會訂定一定抽審比例，並追蹤案件數大幅成長的醫師，因應新制可能導致手術量略增，明年健保總額也多爭取新台幣1.2億元預算支應。

手術 健保 白內障

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