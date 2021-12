台灣三星第2屆「Solve for Tomorrow」競賽決賽揭曉

台灣三星電子第2屆Solve for Tomorrow「新思維,心技術,共創星未來」創意提案競賽於今天(12月10日)舉行決賽暨頒獎典禮,本屆競賽以「永續社會」及「永續環境」為題,鼓勵年輕學子透過STEM領域(科學、科技、工程、數學)知識與創意思維提出解方,使台灣邁向永續共好的未來。歷經半年的賽程,由9組團隊自逾百組的隊伍中脫穎而出,站上決賽舞台爭取總獎額破百萬的豐富獎金與獎品,最終由「海岸清潔隊」團隊的「跨場域自動淨灘裝置」拿下首獎,特優獎由「SWXN」團隊的「我要搭公車」奪下,優選獎則由「漫步在星雲」的「居家仿生復健手」獲得。

第2屆「Solve for Tomorrow」競賽邀請到PaGamO/BoniO Inc.執行長葉丙成教授、臺灣童心創意行動協會(DFC臺灣)台灣發起人許芯瑋、5% Design Action副執行長黃詩妤、圖文不符、簡訊設計、志祺七七共同創辦人張志祺與台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮組成評審團隊,以問題定義、創新概念、科技應用、作品完整度、提案技巧等面向進行評選,並決選出5組優勝隊伍。

代表三星出任決賽評審的台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示:「本屆競賽對象是高中職及五專一到三年級的學生,參賽者雖然年輕,但運用科技揮灑創意的熱情有目共睹,更看到他們對打造永續台灣的熱情。台灣三星很榮幸透過Solve for Tomorrow競賽,讓學子能擁有築夢踏實的舞台,同時培養面對未來世界的創新思維能力。」

擔任本屆評審代表的葉丙成教授也指出:「本屆入圍決賽的作品,運用了物聯網設計、人工智慧與大數據等科技,並將其整合至對台灣社會有幫助的提案中,各組的作品都相當精彩。人才培育是教育發展的重點,擁有無限潛能的年輕學子更是台灣的未來。身為教育工作者,我十分樂見企業對台灣教育挹注更多的資源與提供舞台,盡情發揮年輕世代的正向力量。」

台灣三星電子第2屆「Solve for Tomorrow」競賽首獎由來自北一女中、建國高中與林口高中的「海岸清潔隊」團隊奪下,抱回20萬獎金與三星智慧摺疊手機、曲面電競顯示器、智慧手表等大獎。他們打造出跨場域的自動淨灘裝置,期望透過多足機器人以非人工的方式進行淨灘,結合人工智慧、物聯網技術,搭配無線通訊模組與視訊傳輸遙控等多項新興技術,讓機器人可自行辨識垃圾並自動夾取,解決人工淨灘在人力及地形限制的挑戰;未來,團隊亦會透過機體優化、更全面的AI應用,朝更美好的環境永續目標邁進。評審們對該作品的科技應用多元性及完整度表示高度讚賞,並看好實際運用的可能性。

特優獎由來自高雄鳳山高中的「SWXN」團隊奪下,作品「我要搭公車」以在日常生活中遇到的實際經驗,發想出智慧乘車解決方案,包括智慧上車鈴及預約乘車系統,解決公車司機須同時專注於路況與乘客可能發生的意外,並顧及乘客搭乘權益等問題。而獲得優選獎的「漫步在星雲」團隊來自高雄市立志高級中學,因家中長輩的復健需求及台灣高齡社會與長照的問題,構想出協助中風患者的「居家仿生復健手」;自創的機械手連接藍牙無線技術與手機App,透過科技減少醫療人員與患者的負擔。