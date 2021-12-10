名偵探柯南到「新莊廟街解謎」！首部曲明起登場

「真相永遠只有一個！」這句讓人耳熟能詳的動畫台詞，來自國際知名動漫「名偵探柯南」。新北市政府首度與其合作，於「2021藝起來新莊串門子」號召粉絲及民眾前來新莊廟街，解開古蹟廟宇歷經百年香火依然鼎盛、以及傳統美食生意興隆的秘密。解謎首部曲於12月19日登場，即日起開放報名。

新北市文化局長龔雅雯表示，新莊廟街有300多年的歷史，坐擁百年古蹟廟宇、特色巷弄，也是傳統偶戲的發源地，更有古早味的庶民美食。這次推出三大系列活動「廟街實境解謎」、「戲曲展演」及「走讀小旅行」，透過與知名動漫角色的合作，期能吸引大量觀光人潮、活絡在地經濟。

名偵探柯南在新莊廟街的解謎三部曲，分別為110年12月19日首部曲「柯南與你的廟街巡禮」、111年1月8日二部曲「小蘭與新一穿梭百年古蹟」、111年1月15日最終曲「安室透VS赤井秀一廟街追逐戰」，實境解謎地點包括新莊廟街各大廟宇及知名店鋪，不只能體驗柯南劇中懸疑的情節，還可享受新莊在地的文化薰陶及美食饗宴。

配合中央振興五倍券政策，新北市政府也推出「加倍奉還」抽獎活動，111年2月15日前登錄在新北市單筆消費滿300元的發票就能參加抽獎，獎項豐富，包括休旅車、電動機車、智慧型手機與平板、電視遊樂器等，活動期間累積消費滿2,000元，還能加碼抽保時捷電動車。

此外，新莊文化藝術中心也在活動期間的周末推出系列活動，包括蕭建平電視木偶劇團、勝秋戲劇團、新莊兒童合唱團、新莊歌劇團等團隊及新莊區公所迎新年慶祝活動，還有新北市立圖書館新莊分館推出的走讀小旅行，適合親子同遊。

相關資訊可查新北市文化局網站：https://www.culture.ntpc.gov.tw/。