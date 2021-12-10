基隆山藥、白雪玉山藥盛產 山藥大餐10道料理13日開賣

基隆瑪陵山區「基隆山藥」、「白雪玉山藥」正值產季，山藥大餐將在30日晚間6點在基隆港海產樓登場。活動餐券13日上午9點開賣，分在市農會及市府產業發展處接受訂桌，每桌4500元，兩地各賣50桌，每人限購2桌，歡迎有興趣的民眾儘早購買，以免向隅。

市府產發處今天舉行記者會，公布今年山藥大餐設計10道山藥料理，結合當令海鮮，融合山、海美味，10道料理分別為白玉卷併海蛰皮、白片土雞、佛跳牆、蒜泥中蝦、琉璃翡翠、清蒸鮮蛤、山藥牛柳、櫻花蝦米糕、香蔥酥併山藥、魚肉山藥芋頭米粉以及精美甜點。

市府說，每一道都使用基隆養生山藥入菜，透過時令海產的鮮味提襯，將山藥的新鮮及脆度融入料理，山海的搭配絕對讓您食指大動。依照往年報名狀況，多是早早秒殺，因此要搶要快，有興趣的民眾可把握時間訂購，邀請親朋好友分享基隆最道地的山海饗宴。

市府產發處表示，醫學報告與本草典籍都指山藥是很好的保健食材，「基隆山藥」是本地原生種，由於基隆多雨、氣溫偏低，山藥生長期較長，口感較其他產地山藥更綿密。