進貨成本達40年最大漲幅，超過7成消費者有感漲價！你對漲價了解多少？

【撰文＝謝承學】

近3個月無論是去超市、傳統市場，購買包裝食品或是生鮮，甚至是去餐廳用餐，都可以發現自己最愛的美食似乎變貴了，根據《食力》「【食力調查局】漲漲漲！食物每天都要吃，但你的荷包夠買嗎？」網路問卷調查，有72.5%民眾表示包裝食品漲價有感，90.6％民眾認為生鮮食材也在漲價，而餐飲餐點部分則有85.6％民眾察覺到漲價。究竟發生什麼事情讓飲食產業叫苦連天，最後決定調漲售價呢？

進貨成本連漲9個月，利潤壓縮讓終端漲價成為必然

回顧歷年物價上漲的主要原因，例如2018年的漲價潮，就是因為油價、原物料上漲，導致成本上升，若從代表業者進貨成本的躉售物價指數（WPI）來看，從2021年3月起開始暴漲，到10月甚至飆到14.7%，是繼第二次石油危機後、40年來最大漲幅。換句話說，業者進貨成本相較去年大幅上升，不過反觀消費者物價指數（CPI）甚至是「行政院穩定物價小組」關注的重要民生物資CPI，雖然有上漲趨勢，但相較更高漲幅的WPI，相差仍遠。

對此，台灣經濟研究院研究員邱達生表示，從WPI和CPI的年增率差距，可以發現相較終端物價的上漲，成本上升的幅度越大，導致業者的利潤持續下降，而他也解釋，業者調漲售價的目的就是為了將WPI和CPI的差距縮小，回到以往大多數時間，WPI略低於CPI的狀態。因此，若業者無法在成本端控制成本，只能透過調整售價來將成本拉回平衡，進而推升物價全面上漲。

約半數業者已漲價或有漲價打算，全面漲價只是時間問題。

約半數業者已漲價或有漲價打算，全面漲價只是時間問題

既然從物價指數來看，業者已承擔高成本超過半年，漲價一事可以說是蠢蠢欲動，然而，漲價可以說是業者最不願談的議題，一方面是擔心消費者觀感不佳，另一方面也正在觀望市場情況，儘管如此，《食力》依然針對全台19家代表性食品業者、46家連鎖餐飲品牌進行調查，結果發現有68％食品業者已經漲價或半年內會漲價，而在餐飲業方面，則是有67.3％業者已經調漲或半年內會調漲，似乎與政府聲稱的「物價不會上漲，只是短期波動」不太一樣，而11月16日經濟部聯合零售業者成立的「抗漲專區」，是否有種「此地無銀三百兩」的感覺？

旗下擁有三商巧福、福勝亭、拿坡里披薩的三商餐飲透露，各品牌將在2021年12月到2022年3月陸續調漲，業者表示，近年受到人力上漲再加上塞港、進口原物料上漲等原因，2021年第四季已經撐得很辛苦，就連外帶包裝、耗材也都漲了20％以上，因此才做出這個決定。

而在11月初證實漲價11％的味味一品泡麵，其母公司味丹也在受訪時表示，由於政府來關注，不願意多談，只能透露原物料漲價真的撐不住了。以王子麵、味王味精聞名的綜合食品大廠味王也指出，2021年以來「什麼都在漲」，包含肉類、麵粉、油、包材，大約漲了10-30％，目前調理包系列產品已經漲價，其他商品是否調漲尚在研擬中。

台灣原物料仰賴進口，黃小玉暴漲拉抬成本

在調查各業者漲價情況時，每當問及成本上升的原因為何，幾乎所有業者都說「國際原物料太貴了」。從國際期貨價格來看，2020年～2021年主要原物料小麥、黃豆、玉米分別上漲約19.8％、12.5％、28％，對台灣採用進口飼料的畜牧業、進口美澳牛肉的餐飲業者，以及使用進口小麥的食品、烘培業者帶來嚴重打擊。

由於國內無論養雞或養豬畜牧業者，進口玉米、黃豆都大約佔了飼料成分的8成，台糖畜殖事業部表示，在生產成本上受到這波國際原物料上漲影響很大，中華民國養雞協會秘書長王建培也表示，以玉米、小麥為主要原料的進口飼料已經漲了3成，如果不調漲，養雞業者已快沒有利潤。

乾杯燒肉集團也在受訪時指出，受到全球氣候影響，澳洲經歷乾旱、水災，接連影響澳洲農業及畜牧業，導致牛群數量減少、澳洲和牛近年來價格持續攀升。2021年加上全球新冠肺炎疫情持續延燒，物資被各國相互競爭，船運費用及時間不穩定，進口價格受到更大影響，今年漲幅上漲10～15％，其中澳洲牛舌漲幅高達到55%。乾杯燒肉表示，雖然目前尚無漲價計畫，但坦言成本真的很高。

作為台灣餐飲股王的瓦城泰統集團也透露，面臨進口原、物料價格、國際運輸費用大幅上升等營運成本挑戰，旗下5個品牌都將在2021年12月15日調漲，平均漲幅約3％，同時也是該集團近10年來首次調整售價，可以看出這波成本壓力有多大。

「漲意」早已按耐不住，別再期待全面漲價不會發生

在原物料不斷提高的情況下，飲食業者已承擔連漲9個月的進貨成本，當漲價已是時間問題，早已按耐不住「漲意」的飲食業者開始思考何時漲價比較好，如何運用「漲價的藝術」讓消費者買單。作為消費者的我們，與其期待全面漲價不會發生，不如思考怎麼在漲價巨浪的吞噬下生存。

審稿編輯：童儀展

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