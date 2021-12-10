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不只菸酒檳榔！「口愛」性行為染HPV恐致頭頸癌

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
台灣男性學醫學會推出「口愛不口癌 69號愛的私廚」主題活動，呼籲民眾享受口愛同時也要注意HPV感染風險。圖／取自官網
台灣男性學醫學會推出「口愛不口癌 69號愛的私廚」主題活動，呼籲民眾享受口愛同時也要注意HPV感染風險。圖／取自官網

抽菸、喝酒、吃檳榔容易引發頭頸癌，然而近年最新研究證實，感染人類乳突病毒（HPV）也可能導致頭頸癌，且不分男女都可能感染。醫師呼籲，民眾可儘早接種HPV疫苗來預防，女性應定期接受抹片檢查，且須謹記採取安全性行為，保護自己與伴侶的健康。

頭頸癌中包括口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌，約九成以上頭頸癌屬於鱗狀上皮細胞癌。HPV最主要的傳染途徑是性行為，而皮膚、黏膜或體液接觸也可能有感染風險，長期重複感染HPV，可能有子宮頸癌、陰道癌、外陰癌、肛門癌等。

台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長朱本元表示，近年醫界發現，與HPV相關的頭頸癌有上升趨勢，在美國有7成的口咽癌是由HPV感染，已超越子宮頸癌成為最常見的HPV相關癌症。在台灣也有成長趨勢，約3成的頭頸癌與HPV有關。

朱本元表示，過去男性常暴露於菸、酒、檳榔等高致癌因子，故罹患頭頸癌機率相較女性高，但臨床上發現，現越來越多男性患者並無菸、酒、檳榔的曝露史，依然被診斷出頭頸癌，進一步檢查都可以在患者口腔採檢到HPV。

「很多患者無不良生活習慣，難接受自己罹患頭頸癌！」朱本元指出，民眾被診斷出頭頸癌往往多是晚期，民眾一但確診，面臨腫瘤局部破壞嚴重或頸部淋巴轉移，治療後嚴重影響病人外觀與社交能力。且頭頸癌早期症狀並不明顯，像喉嚨痛、吞嚥疼痛、耳朵痛等，民眾容易輕忽，建議民眾若有症狀超過兩周未改善，應盡快找耳鼻喉科醫師做進一步檢查。

台灣現無常規口腔HPV篩檢，朱本元表示，不論男女可儘早接種HPV疫苗，亦可預防HPV引發的頭頸癌、子宮頸癌、肛門癌、外陰癌、陰道癌及菜花等癌症或疾病，全台有超過270間HPV衛教友善場所，民眾可直接前往諮詢。也呼籲民眾採取安全性行為，女性定期接受抹片檢查，兩性共同預防HPV。

台灣男性學醫學會理事長、長庚紀念醫院泌尿科主治醫師陳煜指出，為強化民眾對於HPV相關頭頸癌的認知，並提高預防意識，台灣男性學醫學會以「癌從口入」為核心概念，推出「口愛不口癌 69號愛的私廚」主題活動，和外送平台首度合作打造pandamart熊貓超市「愛的有機無毒」專區，呼籲民眾享受口愛同時也要注意HPV感染風險，另特別邀請廚佛瑞德 Fred親身示範如何運用有機無毒食材製作愛的參度料理，和另一半一起做料理、吃美食也要愛的健康，共同預防HPV。

子宮頸癌 患者

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