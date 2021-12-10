高雄六龜蜜風鈴蓮霧 獲選在家樂福上架

台灣農產近年受新冠肺炎疫情及大陸禁止輸入影響，銷路面臨挑戰，行政院農委會為此媒合大型量販賣場尋求突破，家樂福12月1日起至15日推出「支持台灣在地農業—我台灣我驕傲」專區，嚴選當季鮮果助銷，其中高的蜜風鈴子彈蓮霧也入列。

家樂福總公司採購課長盧勝太表示，在賣場專區上架的包括高雄蜜風鈴子彈蓮霧、屏東的黑珍珠蓮霧、台南的柳丁、嘉義縣的椪柑及台東的鳳梨釋迦，消費者可一次購足，享受一地一物的好味道。

高市農業局表示，高雄蓮霧一年產量約有5700公噸，以內銷為主，其中六龜蜜風鈴蓮霧經果農多年改良而成，果皮呈深紅色、外觀亮麗及隆紋明顯。經來自中央山脈荖濃溪灌溉，及地理環境日夜溫差大，造就果肉結實，口感爽脆清甜，還富有淡淡蘋果風味，是外銷等級優質選果。