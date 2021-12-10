冬令進補 桃衛生局抽查市售食材5件不合格

冬令進補，桃園市衛生局抽查境內蔬果批發市場、賣場和網購平台商家，今公布結果，139件檢體有5件蔬菜農藥殘留超標，目前已移請產地衛生局處理後續；衛生局表示，民眾選購蔬果宜當季優先，食用烹煮前先用清水浸泡數分鐘，也有助於去除殘留的農藥。

衛生局以往稽查多以實體店面及製造商為主，但隨著大眾消費習慣改變，數位宅經濟當道，加上市議員鄭淑在議會提議增加網購平台商家檢驗機制，因此今年特別加強網路販售食材抽驗。

衛生局今年抽驗項目包括湯圓20件、甜品及配料15件、火鍋料25件、肉片8件、水產品5件、菇類10件、生鮮蔬果56件，總計139件，其中有5件蔬果農藥殘留超標，所含農藥分別為氟尼胺(Flonicamid)、毆殺松(Acephate)、撲克拉(Prochloraz)、芬普尼(Fipronil)、芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)和百克敏(Pyraclostrobin)等，超出容許值在0.007ppm到0.9ppm不等。