大金空調邁向「碳中和」願景 打造全方位空氣專家

「台北國際建築建材暨產品展」現正於南港展覽館展出，今年在綠色減碳以及健康防疫的需求下，大金空調以「邁向碳中和 全方位空氣專家」為品牌主題，分別以ESG品牌形象區、不同溫度提案區、大小空間提案區及空氣品質提案區，完整呈現品牌價值及商品提案，並於現場建構實體「健康防疫宅」，依據空氣進入室內的路徑，提出5大健康空氣解決提案，12月12日前歡迎至南港展覽館一館J區現場體驗。

和泰大金董事長蘇一仲表示，「大金空調實現ESG永續經營，於今年提出綠色碳中和解決方案。大金除了是好空氣專家，更針對使用者不同的需求，以全溫度空氣專家、全空間空氣專家及健康防疫宅概念。提供最健康的好空氣、業界最先進且環保的設備。疼惜台灣，更疼惜所有的使用者。」

2011年日本大金開發出R32新世代環保冷媒機種，並將相關專利技術無償提供給各國，2021年日本大金更擴大至約300件R32技術無償使用專利，在全球環保意識抬頭的潮流下，領導產業致力減緩地球暖化。

日本大金集團最新提出「碳中和環境願景」為環境和空氣提供新的價值，實現永續的企業社會責任與集團成長。提出邁向碳中和的3大對策包括產品減排、運用解決方案減排，以及減排貢獻，將持續提高空調產品能效，開發及採用全球暖化影響較低的冷媒，讓產品在生命週期內減少溫室氣體。建築物透過能源管理，提升能源效率及再生能源系統達到減排，並管控每段價值鏈減排量；同時透過冷媒的轉換、回收及再生，推廣使用熱泵回收廢熱，開發可再生能源事業、護林植樹等達成更多減排貢獻。

本次建材展將以ESG綠色空調概念打造專區，家用部分以「健康防疫宅」現場展演後疫情時代的健康好空氣、「家用空調溫濕雙控提案」強調利用濕度控制達到節能減排。商用部分，「國際級飯店提案區」訴求高效節能VRV系統，回收廢熱並可同時提供冷房暖房需求。「新風換氣機」凸顯引進新鮮外氣、回收廢熱節能，對於綠建築及WELL認證有更多元的商品運用。「電機機房提案區」展示TOP AIR設備的高顯熱冷房模式，穩定節能的提供全年22°C的機房溫度環境。「飲食餐廳提案區」強調VRV CUBE可針對生產線、廚房熱點提供單點空調，讓作業更舒適節能。「學校提案區」訴求運用大金智能控制Reiri伶俐系統的排程設計，可精準設定溫度，對於多空間的能源管理更集中簡便。