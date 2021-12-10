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大金空調邁向「碳中和」願景 打造全方位空氣專家

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
和泰大金商用總處副總陳力弘現場分享大金空調迎向碳中和的企業願景。圖／和泰興業提供
和泰大金商用總處副總陳力弘現場分享大金空調迎向碳中和的企業願景。圖／和泰興業提供

「台北國際建築建材暨產品展」現正於南港展覽館展出，今年在綠色減碳以及健康防疫的需求下，大金空調以「邁向碳中和 全方位空氣專家」為品牌主題，分別以ESG品牌形象區、不同溫度提案區、大小空間提案區及空氣品質提案區，完整呈現品牌價值及商品提案，並於現場建構實體「健康防疫宅」，依據空氣進入室內的路徑，提出5大健康空氣解決提案，12月12日前歡迎至南港展覽館一館J區現場體驗。

和泰大金董事長蘇一仲表示，「大金空調實現ESG永續經營，於今年提出綠色碳中和解決方案。大金除了是好空氣專家，更針對使用者不同的需求，以全溫度空氣專家、全空間空氣專家及健康防疫宅概念。提供最健康的好空氣、業界最先進且環保的設備。疼惜台灣，更疼惜所有的使用者。」

2011年日本大金開發出R32新世代環保冷媒機種，並將相關專利技術無償提供給各國，2021年日本大金更擴大至約300件R32技術無償使用專利，在全球環保意識抬頭的潮流下，領導產業致力減緩地球暖化。

日本大金集團最新提出「碳中和環境願景」為環境和空氣提供新的價值，實現永續的企業社會責任與集團成長。提出邁向碳中和的3大對策包括產品減排、運用解決方案減排，以及減排貢獻，將持續提高空調產品能效，開發及採用全球暖化影響較低的冷媒，讓產品在生命週期內減少溫室氣體。建築物透過能源管理，提升能源效率及再生能源系統達到減排，並管控每段價值鏈減排量；同時透過冷媒的轉換、回收及再生，推廣使用熱泵回收廢熱，開發可再生能源事業、護林植樹等達成更多減排貢獻。

本次建材展將以ESG綠色空調概念打造專區，家用部分以「健康防疫宅」現場展演後疫情時代的健康好空氣、「家用空調溫濕雙控提案」強調利用濕度控制達到節能減排。商用部分，「國際級飯店提案區」訴求高效節能VRV系統，回收廢熱並可同時提供冷房暖房需求。「新風換氣機」凸顯引進新鮮外氣、回收廢熱節能，對於綠建築及WELL認證有更多元的商品運用。「電機機房提案區」展示TOP AIR設備的高顯熱冷房模式，穩定節能的提供全年22°C的機房溫度環境。「飲食餐廳提案區」強調VRV CUBE可針對生產線、廚房熱點提供單點空調，讓作業更舒適節能。「學校提案區」訴求運用大金智能控制Reiri伶俐系統的排程設計，可精準設定溫度，對於多空間的能源管理更集中簡便。

大金作為全球空調領導者，以R32新世代冷媒、高效節能設備與能源管理，邁向碳中和願景。針對設計空間的不同需求，達到綠建築、智慧建築等多項的評比標準，並於指標中獲得高評比，兼顧舒適、節能、創新、易於管理等多項優點。

和泰大金董事長蘇一仲表示，「大金空調進一步提出綠色碳中和解決方案，提供最健康的好空氣、業界最先進且環保的設備。疼惜台灣，更疼惜所有的使用者。」圖／和泰興業提供
和泰大金董事長蘇一仲表示，「大金空調進一步提出綠色碳中和解決方案，提供最健康的好空氣、業界最先進且環保的設備。疼惜台灣，更疼惜所有的使用者。」圖／和泰興業提供
大金空調於「台北國際建築建材暨產品展」現場展出新產品商用冷藏立櫃機。圖／和泰興業提供
大金空調於「台北國際建築建材暨產品展」現場展出新產品商用冷藏立櫃機。圖／和泰興業提供

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