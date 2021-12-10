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歌手張洪量立陶宛籍妻肝衰竭 高雄長庚換肝手術救回

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
歌手張洪量（右）的妻子Kate（左）表達對高雄長庚醫院長陳肇隆進行換肝手術的謝意。記者陳玫伶／攝影
歌手張洪量（右）的妻子Kate（左）表達對高雄長庚醫院長陳肇隆進行換肝手術的謝意。記者陳玫伶／攝影

曾是世界盃第五名的立陶宛籍體操選手Jekaterina（簡稱Kate）多年受肝病困擾，今年4月出現黃疸、食慾不振等症狀，9月併發大量腹水、肝衰竭迅速惡化，經台北醫院緊急轉診高雄長庚醫院由院長陳肇隆親自進行肝臟移植手術，手術第二周轉出肝臟加護病房，目前恢復良好，今天康復出院。

Kate（43歲）為知名歌手兼牙醫張洪量的妻子，兩人認識並結婚20年，育有一子一女。陳肇隆表示，Kate轉診到高雄長庚醫院時，黃疸指數已高達28.4毫克（正常<1.4），加上嚴重的腹水、胸腔積水、凝血缺陷與感染症，情況危急，Kate住院轉進肝臟加護病房，經積極治療、感染控制與營養支持後，進行肝臟移植手術的評估與準備。

張洪量與他擔任台北刑警大隊警員的表弟都願意捐肝，移植團隊審慎評估發現，2人左肝容積都不到30%，若捐出右肝，剩餘容積不足的左肝恐對捐贈者有安全的疑慮；若捐左肝，又不足以應付受贈者當時對肝臟的高度需求，肝臟移植團隊經多次會議討論，決定進行最困難的活體雙肝移植。

由張洪量與表弟各捐左肝，湊成足夠的肝容積，幸好Kate的病情經加護病房團隊密集調整、治療，肝腎暨凝血功能已改善到可以承受較小的單一左肝，後續進一步評估發現張洪量不適合捐肝，最後再11月2日由表弟捐肝進行肝臟移植手術。

整個手術長達13小時，過程順利，手術隔天拔管脫離呼吸器，手術後第二周轉出肝臟加護病房，沒有任何併發症，目前肝功能與黃疸指數都正常，今天康復出院。

張洪量回憶Kate進手術房時的情況，他說，手術開了10多小時，原本想著先幫到場的姐姐及姑姑買點食物，沒想到陳肇隆院長突然通知要與家人見面，見到陳肇隆當下，陳表情嚴肅，姐姐太緊張聽到手術順利還一度聽成「不順利」，張洪量後續在ICU等了2個多小時，見到Kate睜眼才終於安心。

Kate表示，當知道自己可能失去生命，幾乎每天都在哭，但知道有機率活下來後又覺得有希望，在ICU待越久越有信心，非常幸運能遇到台灣的肝臟權威陳肇隆，也很感謝有情有義的表弟，現在她的體內有顆台灣的肝臟了。

歌手張洪量（左二）的妻子Kate（左一）於高雄長庚醫院成功換肝，今天上午與高雄長庚醫院院長陳肇隆（右二）分享心路歷程。記者陳玫伶／攝影
歌手張洪量（左二）的妻子Kate（左一）於高雄長庚醫院成功換肝，今天上午與高雄長庚醫院院長陳肇隆（右二）分享心路歷程。記者陳玫伶／攝影
歌手張洪量（中）的妻子Kate（左）於高雄長庚醫院成功換肝，今天上午至高雄長庚醫院分享心路歷程。記者陳玫伶／攝影
歌手張洪量（中）的妻子Kate（左）於高雄長庚醫院成功換肝，今天上午至高雄長庚醫院分享心路歷程。記者陳玫伶／攝影
歌手張洪量（前排左二）的妻子Kate（前排左一）於高雄長庚醫院成功換肝，與肝臟手術醫療團隊合影。圖／高雄長庚醫院提供
歌手張洪量（前排左二）的妻子Kate（前排左一）於高雄長庚醫院成功換肝，與肝臟手術醫療團隊合影。圖／高雄長庚醫院提供

手術 長庚 台北醫院

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