世界人權日SDGs中 過半民眾對提供基本住宅服務最不滿

今天是世界人權日，世新大學知識經濟發展研究院選在今天發布永續發展人權民意調查成果。根據該份調查，台灣整體人權保障評價3.3分，民眾感受離非常滿意還有一段距離，氣候行動、永續城市與社區方面民眾評價不高，又以提供負擔得起的基本住宅服務表現最差，超過五成的民眾不滿意，亟需加強。

聯合國1992年地球高峰會提出「21世紀議程」，從社會、經濟、環境、人權等面向推動人類永續發展。2000年提出「千禧年發展目標」(MDGs)，2015年提出「2030年永續發展議程」，擬定17項永續發展目標(SDGs)，作為世界各國共同努力的目標。

知識經濟發展研究院指出，研究團隊從17項永續發展目標中，找出與人權相關的10項目標，每項目標設計2個題目。各指標由1到5分評價，1分代表非常不滿意，3代表普通，5分代表非常滿意。調查由世新大學民意調查研究中心以電話訪問方式執行，調查時間為2021年11月15日至11月20日，總計成功訪問1068位20歲以上民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過±3%。

根據本次民意調查成果，10項永續人權指標中，以性別平等平均3.7分最受民眾肯定，氣候行動、永續城市及社區管理評價2.8分最差，有56.9%的民眾針對人民取得適當及負擔得起基本住宅的服務表達不滿意。

其他項目方面，台灣整體人權保障評價3.3分，推動永續發展評價3.2分。其中，年齡愈輕、收入愈高的民眾，對整體人權保障滿意度評價愈高。民眾對我國推動台灣永續發展的評價為3.2分，其中20至29歲民眾的評價較高。提供人民醫療服務評價則有3.6分，但所有項目都未超過4分，現場學者評析，調查顯示，許多項目仍有努力空間，需要各方共同努力。

「2021年以聯合國永續發展目標(SDGs)建構臺灣人權指標研究計畫」為台灣民主基金會補助世新大學知識經濟發展研究院進行的研究，計畫主持人為世新大學行管系及公廣系合聘教授梁世武、兼任副教授伍佩鈴、知識經濟發展研究院主任鍾岳勳。