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比特犬傷人致死 動保團體籲重視不當飼養與飼主責任

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
圖為嘉義縣動保人員日前在新港鄉捕獲1隻遭棄養戴項圈比特犬，收容流浪動物收容所。圖為示意圖。記者魯永明／翻攝
圖為嘉義縣動保人員日前在新港鄉捕獲1隻遭棄養戴項圈比特犬，收容流浪動物收容所。圖為示意圖。記者魯永明／翻攝

屏東日前發生比特犬咬死3歲男童的悲劇，動保團體今天呼籲農委會應正視「不當飼養犬隻」造成的「人犬衝突與傷害」；農委會表示，畜牧處即將成立動保科，將有更多資源能處理相關事宜；寵物的「飼主責任指引」，近期也將結案對外公布。

農委會畜牧處副處長江文全表示，台灣有180萬隻家犬，每個家犬飼主對待飼養的狗，有不同態度，最大的關鍵在於：一是正確飼主應該要有的責任，二為人與狗要如何互動；很多人犬衝突都來自這兩個核心問題；很多傷害，是飼主對於對狗不清楚不了解造成。

他表示，今年開始草擬飼主責任指引，指引出來後，未來可成為飼主，應該要用什麼方式，照顧飼養的家犬，不論是寵物或守護犬，或功能性犬隻，透過這方式，降低人犬衝突；農委會近期成立寵物管理科，針對寵物管理相關事項，朝向強化，因為新的組織編成，有更多資源處理相關事務。

動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，犬隻攻擊人，很大比例在於飼主不當飼養，比如長及鐵鍊拴狗、囚禁籠內，犬隻無社會化、長期焦慮、恐懼；引起的攻擊行為；農委會應盡速公告犬貓飼養飼主責任指引。

台灣防止虐待協會執行長姜怡如表示，近五年協會接獲2800個案件，其中飼主長期關籠614件、長期栓綁690件，兩者站通報案件的46%；同時也有遮蔽不足、環境惡劣、食物飲水不足等動物福利問題；動物不會無故攻擊人，可能是受到傷害、恐懼才引起，因此要了解背後原因，依照過去經驗，越綁、越關、越栓、動物行為會更嚴重，因此過去都會先請行為訓練師、獸醫師先了解傷人背後的原因。

動保團體認為，動物不會無故攻擊人，可能是受到傷害、恐懼才引起，因此要了解背後原因，依照過去經驗，越綁、越關、越栓、動物行為會更嚴重。圖／動物社會研究會提供
動保團體認為，動物不會無故攻擊人，可能是受到傷害、恐懼才引起，因此要了解背後原因，依照過去經驗，越綁、越關、越栓、動物行為會更嚴重。圖／動物社會研究會提供
動保團體認為，動物不會無故攻擊人，可能是受到傷害、恐懼才引起，因此要了解背後原因，依照過去經驗，越綁、越關、越栓、動物行為會更嚴重。圖／動物社會研究會提供
動保團體認為，動物不會無故攻擊人，可能是受到傷害、恐懼才引起，因此要了解背後原因，依照過去經驗，越綁、越關、越栓、動物行為會更嚴重。圖／動物社會研究會提供

農委會 寵物 獸醫師

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