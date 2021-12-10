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消保官測布口罩 11件中2件不符抗菌標準

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
消保官表示，【Corpo X】抗菌舒適布口罩」測出肺炎桿菌數沒有顯著減少，抗菌效果令人存疑。記者李定宇／攝影
消保官表示，【Corpo X】抗菌舒適布口罩」測出肺炎桿菌數沒有顯著減少，抗菌效果令人存疑。記者李定宇／攝影

市面上宣稱有附加抗菌功能的布口罩推陳出新，但各品牌抗菌布口罩的價格差距頗大，是否愈貴的抗菌布口罩愈有效，也不免令人好奇。新北市消保官為維護消費者權益，委託全國公證公司檢測市售11款抗菌布口罩，結果有2件不符合國家抗菌標準，8件商品標示不符規定，更有一件測出肺炎桿菌數沒有顯著減少。

新北市法制局長吳宗憲指出，機能性紡織品通常無法目測了解其標榜效能，消費者不易直接從產品之外觀及觸感來辨別產品的功能，本次抗菌性檢驗依CNS 14945「一般用途抗菌紡織品性能評估」進行，係評估標榜抗菌性能紡織品「減菌率」，以金黃色葡萄球菌(革蘭氏陽性菌)和肺炎桿菌(革蘭氏陰性菌)作為代表菌種，測試時係將定量菌液接種在標榜抗菌的紡織品上，觀察經過一定時間後細菌能減少多少。根據本標準，抗菌性紡織品減菌率至少應達到99%。

消保官說明，經全國公證檢測結果，11件樣品的甲醛及可遷移螢光劑檢測皆符合標準，但有2件不符合國家抗菌標準，其中商品「【Corpo X】抗菌舒適布口罩」竟測出肺炎桿菌數沒有顯著減少，抗菌效果令人存疑。

另經經發局依據商品標示法及服飾標示基準進行標示查核，8件樣品之商品標示不符，包括無標示生產國別、尺寸或尺碼、纖維成分或填充物成分及洗燙處理方法等。

對於本次市售11款抗菌布口罩之抗菌性檢驗結果，消保官要求抗菌檢測不符合之製造廠商先行下架，並移請業者所在縣市依據商品標示法及相關規定進行查處輔導改正。

口罩 消保官

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