快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

買好市多豬肉片驚見「米白色粉瘤」 專家建議：切掉別吃

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾發現在好市多購買的梅花豬，上面有「米白色粉瘤」，專家招明威建議「切掉別吃」。圖擷自「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」臉書
民眾發現在好市多購買的梅花豬，上面有「米白色粉瘤」，專家招明威建議「切掉別吃」。圖擷自「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」臉書

近日有民眾在美式賣場好市多購買豬肉，發現梅花豬裡面有「米色、摸起來粗糙」的瘤狀物，不少網友看了直呼「快拿去退貨」，擔心吃了會影響身體健康。對此，毒理專家招明威指出，「這類似粉瘤，建議切掉別吃」。

一名網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」臉書指出，他買的梅花豬肉裡面，有三處出現「米色、摸起來粗糙」的瘤狀物，他好奇這是為什麼？底下有不少網友勸他不要吃，推測是「腫瘤、小肉瘤、脂肪瘤」，還有人認為是「打針的藥沒有吸收完，所以出現這個腫瘤」，建議他趕緊拿去退貨，免得健康有疑慮。

對此，招明威在臉書指出，這個類似「粉瘤」的結構，是因為豬隻有個體差異，當人類在飼養時，會使用一些食品添加物、抗生素、動物用藥等物質，姑且不論物質本身為何，多多少少都有可能會引發豬隻身體產生某種脂肪堆積，把肉切開來就會很像粉瘤的結構。

至於能否安心食用，招明威則表示，雖然這不像是惡性腫瘤，但終究沒檢驗過，而且看起來也是以脂肪堆積居多，再說畢竟這不是一個健康的組織，「建議若看到，就切掉別吃」。

那如果切掉粉瘤的部分，可以食用嗎？招明威說明，台灣的養豬技術是很不錯的，而且在合理合法的情況下，基本上不健康的東西，包括抗生素、動物用藥理應是不會超標，所以若把粉瘤去除，其他部分應該還是可食用無虞的。文末，他建議「購買肉品前認明有安全標章的品牌，品質管制上也會較有保障」。

腫瘤 脂肪 好市多 抗生素

延伸閱讀

「都是我的錯」失智老父努力活著 生前筆記文字讓他眼淚決堤

一團白毛薩摩耶犬中混了一隻「牠」 網驚：沒講看不出來

她在全聯打破麻油嚇愣幾秒 店員暖心SOP處理獲眾人讚賞

聖誕樹起火了！ 美國巨大聖誕樹被縱火 網喊「火樹銀花」

相關新聞

名偵探柯南到「新莊廟街解謎」！首部曲明起登場

「真相永遠只有一個！」這句讓人耳熟能詳的動畫台詞，來自國際知名動漫「名偵探柯南」。新北市政府首度與其合作，於「2021藝...

年底到了想轉職？面試把握5招提升成功率 5大禁忌最多人犯的是最後這一項

年末腳步漸近，敲響轉職潮響鈴。明年景氣適合換工作嗎？什麼樣的工作較有發展？人力銀行調查顯示，4成企業經理人與人資看好明年景氣，尤其看好電動車、元宇宙相關題材。

買好市多豬肉片驚見「米白色粉瘤」 專家建議：切掉別吃

近日有民眾在美式賣場好市多購買豬肉，發現梅花豬裡面有「米色、摸起來粗糙」的瘤狀物，不少網友看了直呼「快拿去退貨」，擔心吃了會影響身體健康。對此，毒理專家招明威指出，「這類似粉瘤，建議切掉別吃」。

正宗上海菜 從龍井炒河蝦說起

有一回在中國品嘗了一家所謂的正宗上海菜，來了一道所謂貨真價實的龍井炒河蝦，這奇了，龍井、河蝦都不是蘇杭原產地，還大聲嚷著是「地道」；在台灣，龍井好貨不缺，西湖河蝦則肯定是幾乎沒有的，很多是用草蝦來替代。

歌手張洪量立陶宛籍妻肝衰竭 高雄長庚換肝手術救回

曾是世界盃第五名的立陶宛籍體操選手Jekaterina（簡稱Kate）多年受肝病困擾，今年4月出現黃疸、食慾不振等症狀，...

台鐵出包不斷王國材祭3指示 訂加給制度促花東人才留任

台鐵近期狀況不斷，對比交通部長王國材部長上任後將台鐵安全改革列為重要工作項目，實為諷刺。交通部今再召集台鐵局召開會議，王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。