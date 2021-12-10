買好市多豬肉片驚見「米白色粉瘤」 專家建議：切掉別吃
近日有民眾在美式賣場好市多購買豬肉，發現梅花豬裡面有「米色、摸起來粗糙」的瘤狀物，不少網友看了直呼「快拿去退貨」，擔心吃了會影響身體健康。對此，毒理專家招明威指出，「這類似粉瘤，建議切掉別吃」。
一名網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」臉書指出，他買的梅花豬肉裡面，有三處出現「米色、摸起來粗糙」的瘤狀物，他好奇這是為什麼？底下有不少網友勸他不要吃，推測是「腫瘤、小肉瘤、脂肪瘤」，還有人認為是「打針的藥沒有吸收完，所以出現這個腫瘤」，建議他趕緊拿去退貨，免得健康有疑慮。
對此，招明威在臉書指出，這個類似「粉瘤」的結構，是因為豬隻有個體差異，當人類在飼養時，會使用一些食品添加物、抗生素、動物用藥等物質，姑且不論物質本身為何，多多少少都有可能會引發豬隻身體產生某種脂肪堆積，把肉切開來就會很像粉瘤的結構。
至於能否安心食用，招明威則表示，雖然這不像是惡性腫瘤，但終究沒檢驗過，而且看起來也是以脂肪堆積居多，再說畢竟這不是一個健康的組織，「建議若看到，就切掉別吃」。
那如果切掉粉瘤的部分，可以食用嗎？招明威說明，台灣的養豬技術是很不錯的，而且在合理合法的情況下，基本上不健康的東西，包括抗生素、動物用藥理應是不會超標，所以若把粉瘤去除，其他部分應該還是可食用無虞的。文末，他建議「購買肉品前認明有安全標章的品牌，品質管制上也會較有保障」。
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