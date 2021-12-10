巨大寶可夢出沒？ 快來三井OUTLET與皮卡丘驚喜相遇

高達6米的皮卡丘正在台中港三井等待與你相遇。 圖／MITSUI OULET PARK 提供

電力十萬伏特的皮卡丘現蹤台灣，向寶可夢粉絲發出召集令！趕快衝一波MITSUI OULET PARK，有8米高的皮卡丘聖誕樹、巨大皮卡丘與卡比獸，還有各種趣味裝置……好拍、好逛、好吃，還不快帶著親朋好友來這裡，為新的一年補充滿滿電力！

這次在林口三井和台中港三井分別有不同風格的燈海寶可夢裝置，不管是林口三井的「禮物派對嘉年華」，還是台中港三井的「閃耀冰幻遊樂園」，都讓你在瘋狂購物、享受美食的同時，能與皮卡丘、卡比獸等萌翻天的寶可夢們一起拍照同遊，度過心動滿點的旅程。

高達八米的皮卡丘聖誕樹在林口三井與你歡度聖誕。 圖／MITSUI OULET PARK 提供

台中港遊樂園

皮卡丘在台中港三井激光電力隧道，白天和晚上的景致都各異其趣。 圖／MITSUI OULET PARK 提供

走進「冰幻閃耀遊樂園」，首先印入眼簾的就是寶可夢之樹，精靈球在樹頂閃閃發光，讓玩家忍不住拿出手機趕緊捕捉。踏入旁邊的冰極世界，6米高的皮卡丘正在向大家問好，在雪白景緻中和皮卡丘盡情擺拍，電力接收活力滿點。

搭上台中之星摩天輪，跟著小火龍、傑尼龜和妙蛙種子一起飽覽海景；下方則是皮卡丘和卡比獸的舞台，如極地冰洋的燈光閃爍，掀起心裡的陣陣波動，享受與寶可夢共度的夢幻時刻。千萬要待到最後，與激光電力隧道的皮卡丘來張結尾合照，IG熱門貼文就是他！

林口嘉年華林口則有寶可夢們舉辦的禮物派對，一進入OUTLET便有許多隱藏在花圃的寶可夢跟你Say Hi，趕快站上奇幻冒險舞台，使用寶貝球將他們全收服！

中央的寶可夢廣場與冬季公園，有如全新訓練場等待著玩家，還有戴著聖誕帽的巨大皮卡丘正在發電，金色光芒襯托歡樂氣氛，洋溢溫暖人心的正能量，讓每個玩家都歡樂滿載。可愛的皮丘也在秘境探險等著你；裝置地上閃耀著七彩燈光，讓你跳上跳下都驚奇！

在林口三井中央廣場，皮卡丘發電所散發歡樂電力。 圖／MITSUI OULET PARK 提供

林口三井的「禮物派對嘉年華」和台中港三井的「冰幻閃耀遊樂園」即日起盛大展出至2022年2月28日。網羅超多人氣周邊商品的寶可夢快閃店也限定推出(展售期間詳洽各店)，更不要錯過與皮卡丘、波加曼的驚喜見面會，參加還能得到限量寶可夢紙帽(數量有限，贈完為止) ！這個冬季，就讓超萌的寶可夢溫暖你我的心，我們MITSUI OUTLET PARK見！

見面會活動詳細資料請上https://www.mop.com.tw/