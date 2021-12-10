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把握好天氣！ 彭啟明：12月下旬有轉趨冷的趨勢

聯合報 / 記者曹悅華董俞佳／台北即時報導
再下一波會在12月20日之後，的確有冷高壓南下的趨勢，仍有很高的不確定性，時間與強度都還有變動空間，變化幅度仍高，尤其也要配合北極振盪指標等發展，的確在12月下旬有轉趨冷的趨勢。本報資料照片
再下一波會在12月20日之後，的確有冷高壓南下的趨勢，仍有很高的不確定性，時間與強度都還有變動空間，變化幅度仍高，尤其也要配合北極振盪指標等發展，的確在12月下旬有轉趨冷的趨勢。本報資料照片

今天仍為東北偏東風的環境，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，東北部有點水氣，迎風面的北部沿海及山區到宜蘭、花蓮都有些局部短暫陣雨，但越往南越晴朗穩定，這幾天都很類似，不過東北風仍有些小變化，但不會太多。

他說，預期類似天氣將延續到周日，都是類似情境，甚至周末的天氣會更好一些，可以好好把握。

「下一波變化會在周日晚上」，彭啟明說，東北風會增強，也會有水氣，北部東部轉為陰沉偶有陣雨，將會延續到下周一，下周二開始減弱，轉為類似目前情境，相對穩定許多，這將會延續到下周末，也就是從目前開始，大約有十天是相對穩定的天氣型態。

彭啟明說，再下一波會在12月20日之後，的確有冷高壓南下的趨勢，仍有很高的不確定性，時間與強度都還有變動空間，變化幅度仍高，尤其也要配合北極振盪指標等發展，的確在12月下旬有轉趨冷的趨勢。

他說，今年12月從11月底延伸到12月初那波冷空氣過後，台灣附近的環境轉趨偏暖，有將近十多天都類似穩定偏暖的環境，這在12月通常有好幾波強冷空氣南下接近，這是很難得的暖暖12月期間。

彭啟明說，這幾天中南部的天氣很穩定，大氣擴散不易，加上陽光強，有光化反應，中南部午後有機會空氣品質到達敏感族群不健康等級，敏感性朋友午後外出要稍微留意，今天是以南部為主，明後天大氣更穩定，更轉偏東風，也延伸到中部，會感覺天空霧茫茫的，數值上是到剛超過敏感族群不健康等級，還不算太過嚴重，但非常敏感的朋友仍要稍微留意。

彭啟明 東北風

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