汐止五堵間自強號動力異常 103車次及南下部分列車延遲

台鐵因103次自強號於汐止車站=五堵車站間發生動力異常事件，本車次及南下部分列車將延遲。

台鐵受訪時表示，是PP自強號韌機系統發生異常，為了安全起見，退回汐止站，換另一個編組代替原來編組，原來編組退回七堵檢修。

「就是太老了」，台鐵局說，汰換計畫本來就有它，新的自強號陸續來，PP機車頭就會換掉，該機車頭已經26年。

網友在「合鐵事故通報平台」回報，「103次05：57七堵開車，105次06：40經過103次邊車上很可憐在卡在五堵汐止間軌道上，眼睜睜看著其他車過去，而動彈不得，又不能換車」，「看到就氣死，爛台鐵，還不提早通知車上旅客或提前通知月台，晚兩三分鐘才告知要退回前一站等候發車」。

台鐵局正式回應指出，103次PP自強號06：04於七堵=汐止間東正線因機車E1005號鬆軔不良，經處理07：15進入汐止站，東正線恢復正常行車，影響12列次、2290人。