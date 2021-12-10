快訊

尼加拉瓜政府代表團 已在天津與大陸舉行會談

蔡政府任內22邦交國剩14個 這兩國也被點名邦誼危險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止五堵間自強號動力異常 103車次及南下部分列車延遲

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

台鐵因103次自強號汐止車站=五堵車站間發生動力異常事件，本車次及南下部分列車將延遲。

台鐵受訪時表示，是PP自強號韌機系統發生異常，為了安全起見，退回汐止站，換另一個編組代替原來編組，原來編組退回七堵檢修。

「就是太老了」，台鐵局說，汰換計畫本來就有它，新的自強號陸續來，PP機車頭就會換掉，該機車頭已經26年。

網友在「合鐵事故通報平台」回報，「103次05：57七堵開車，105次06：40經過103次邊車上很可憐在卡在五堵汐止間軌道上，眼睜睜看著其他車過去，而動彈不得，又不能換車」，「看到就氣死，爛台鐵，還不提早通知車上旅客或提前通知月台，晚兩三分鐘才告知要退回前一站等候發車」。

台鐵局正式回應指出，103次PP自強號06：04於七堵=汐止間東正線因機車E1005號鬆軔不良，經處理07：15進入汐止站，東正線恢復正常行車，影響12列次、2290人。

自強號 汐止

延伸閱讀

染疫實驗員住家已清消 新北深夜急奔足跡點周圍消毒

汐止康寧、翠峰街口車禍不斷 擬增測速遏止

影／汐止鐵皮工廠火警疑鍋爐起火 1名員工燒燙傷送醫

六都10大熱門房市火車站！汐止前景佳 高雄這裡買氣夯

相關新聞

把握好天氣！ 彭啟明：12月下旬有轉趨冷的趨勢

今天仍為東北偏東風的環境，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，東北部有點水氣，迎風面的北部沿海及山...

普悠瑪出軌 台鐵向日商求償敗訴

普悠瑪列車二○一八年十月廿一日翻覆，造成十八人死亡，台鐵局認為日商「住友商事株式會社」所供應的列車主風泵設計不良、ＡＴＰ...

台積電工程師下班變網紅 瓦基靠3個工具轉職

有人放棄正職轉當網紅，早就不是新聞。但，如果放棄的是台積電主管職呢？

全台首部 台北雙層觀巴餐車上路

搶跨年商機，北市雙層觀光巴士首部餐車昨變裝上路，有別一般紅色外觀、車頂可打開的雙層觀巴，業者重金打造全台首部雙層餐車，車...

華航再登北亞最佳航空

中華航空九度蟬聯美國知名旅遊雜誌《環旅世界》「北亞最佳航空」，同時也獲航空乘客體驗協會（ＡＰＥＸ)「國際航空公司評鑑」五...

汐止五堵間自強號動力異常 103車次及南下部分列車延遲

台鐵因103次自強號於汐止車站=五堵車站間發生動力異常事件，本車次及南下部分列車將延遲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。