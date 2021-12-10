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雲嘉南及彰化濃霧特報！ 能見度不足200公尺 注意路況

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局今天清晨發布濃霧特報，氣象局說，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南、嘉義、雲林及彰化已出現能見度不足200公尺的現象。圖／取自氣象局網站
中央氣象局今天清晨發布濃霧特報，氣象局說，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南、嘉義、雲林及彰化已出現能見度不足200公尺的現象。圖／取自氣象局網站

中央氣象局今天清晨發布濃霧特報，氣象局說，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南、嘉義、雲林及彰化已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象局說，今天中低層水氣逐漸增多，東半部及大台北地區為多雲有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，氣溫方面，高溫及低溫比今天下降1至2度，預測各地低溫約15至19度，局部空曠地區及近山區平地可能更低一些，白天北部東半部高溫約21至24度，中南部高溫約25至27度，中南部日夜溫差較大。

此外，氣象局說，今天桃園至雲林、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風；東南部(含蘭嶼、綠島)仍有長浪發生的機率，海邊作業或活動多注意安全；又清晨在中南部易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返注意路況安全。

「台灣東西部兩樣晴」，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，好好把握這幾天很穩定的天氣，尤其東部外，多數地方可以看到舒服的冬陽，將持續到周日，周日晚到下周一、周二東北風增強，也有些水氣，北部東部轉陰沉偶雨，未來十天尚未有強冷空氣接近趨勢。

氣象局 高溫 蘭嶼

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