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獨／醫師每月最多40例白內障手術？最快明年二月取消

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
最快明年二月，健保署就會取消醫師每月40例以上白內障手術需事前審查的限制。圖／本報資料照
最快明年二月，健保署就會取消醫師每月40例以上白內障手術需事前審查的限制。圖／本報資料照

為避免手術浮濫，健保署支付標準規定2002年起規定，醫師每月白內障手術執刀超過40例就要送事前審查，之後多次討論是否修正，都未達成共識。這項爭議將滿20年的規定，終於在健保署署長李伯璋今親自主持的支付標準共同擬訂會議出現改變契機，最快明年二月就會解除40例天花板，由眼科醫學會協助研議更簡便的登錄方式及事後審查配套，以兼顧專業自律、醫療品質和病人安全。

李伯璋表示，在病人有需要、符合醫學倫理的情況下，支持開放40例之限制。經多方努力溝通並爭取明年總額預算支持，今日提案解除40例管制，終於獲得共擬會醫界與付費者代表的支持，順利通過，達成新的里程碑。

眼科醫學會理事長陳建同表示，現在人口老化，相關疾病造成白內障手術需求相對增加，人們對於生活品質和視力需求也提高，希望讓病人有可近、有效的醫療服務，解除40台刀的限制的同時，醫學會也會與健保署一起把周延完整的管理配套擬定出來，目前已有許多具體的想法在討論中。

醫管組科長陳依婕表示，未來可能的方式包括，41例開始不用事前審查，但有事前登錄系統可作登錄，醫學會也會訂定事後審查等相關措施，審查的比率等細節還要討論。另外，如果是特別年輕的案例，例如55歲以下要做白內障手術，可能還是需要事前審查。

至於新制上路時間，陳依婕表示，之後還要經過預告、報衛福部核定等流程，不太可能元旦上路，但最快二月是有可能，支付標準修訂的同時，搭配的管理措施也要同步訂定好。

手術 健保 白內障

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