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連2大職災事故遭監察院糾正 台鐵列改善作為：深切檢討

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵36歲林姓調車員日前在潮州車輛基地檢車段從事調車工作時，不慎被兩個車廂夾住，送醫不治。記者陳弘逸／翻攝
台鐵36歲林姓調車員日前在潮州車輛基地檢車段從事調車工作時，不慎被兩個車廂夾住，送醫不治。記者陳弘逸／翻攝

台鐵1月18日發生潮州車輛基地調車員遭夾致死重大職安事故；2月23日又發生台東海端站路線上作業人員遭維修車撞擊。監察院交通及採購委員會於今天通過監委陳景峻、葉宜津、王麗珍、鴻義章提出調查報告，提案糾正台鐵局，並要求交通部督促所屬確實檢討改進。

針對監察院糾正台鐵兩大職災事故一案，台鐵局表示深切檢討，並已進行下列改善作為：

一、檢討規章及標準作業程序

（一）已修訂調車標準作業程序，規定調車摘解與聯掛作業時必須兩人同時作業；如為一人作業，必需有另一人專責監護。

（二）已增訂維修工程車執行站車呼喚應答機制，並於6月1日起開始實施。

（三）已整合相關規章，增訂「保安裝置保修工作須知」，於8月1日開始實施。

（四）已檢討電報及相關行車資訊之發送、送達及收訖，制定管理機制。

二、已改善作為

（一）檢討調車作業及軌道作業基本人力，達基本人力才可進入軌道作業，未能符合保修工作須知項目之列車營運路線作業，一律於夜間斷電封鎖路線作業，確保作業人員安全。

（二）加強工務養路技術專業能力，確保技術傳承。

（三）訂定「維修工程車司機及指揮員執勤作業」規定，並加裝車前行車影像記錄器。

（四）明訂維修工程車（電力、工程維修車）行駛須於十天前向綜調所提出申請，綜調所應於三天前拍發核准電報。

（五）設備輔助

電力線維修車前後車頭安裝攝影機，利用車內螢幕輔助司機辨識號誌標示，另駕駛臺安裝新式輔助設備GPS測速器。

三、未來工作重點

（一）辦理危害鑑別風險評估教育訓練（刻辦理北中南東各區各三場），提升自護、互護及監護安全文化。

（二）執行各主要場站調車作業考核並檢討精進作為。

（三）加強工電臨軌作業之督導。

（四）增加隨乘機車巡視。

台鐵

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