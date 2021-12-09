百香果乾皺裂開！他嫌「10元才有人買」 內行卻讚：這才美味
選購食材時，除了價格之外，外型賣相也是挑選重點之一，不過有時外觀不佳，不一定等於不夠新鮮、美味。有位網友在逛賣場時，發現一袋百香果外型乾癟皺起，顏色也黯淡發黑，嫌棄道「10元才會有人買」，沒想到隨後其他網友卻紛紛表示「這樣的才好」，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文貼出賣場販售的百香果照片，從畫面中可以看見，這袋百香果的顏色相當暗沉，呈現偏黑的暗紅色，且外皮不像大多百香果一般光滑發亮，而是非常乾癟，甚至因缺乏水分，有些裂開、皺起。
原PO拍的照片中也看到，這袋百香果的價格貼上「6折後27元」的優惠標籤，但看見外型欠佳的狀況，原PO忍不住嘆道「都乾成這樣了，大概要10元才有人會買」。隨後不少人也回應「這種送給我，我也不要」、「這已經可以直接丟掉了」、「這是果乾嗎」、「看圖以為是帶殼的蚵仔」。
不過，許多內行人則點出，其實這種外型的百香果才最甜、最好吃，直呼「認真說，這樣的最甜」、「好多人不知道，百香果這樣醜時才會香甜」、「我每次買回來都等到皺皺才會切」、「這時候才好吃」、「乾乾的才美味，但要盡快吃完」、「其實這才是最甜的，但還是要小心有裂痕，那裡面有可能是酸掉的」；還有人則分享不同吃法，留言「拌在無糖希臘優格，超好吃」、「搭配冰淇淋或氣泡水很棒」。
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