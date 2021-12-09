台北國際建材展今登場 林務局打造「國產材台灣館」
2021年台北國際建築建材暨產品展今起開幕，林務局第五度推出國家館參與，聯手台大實驗林管理處、28家木竹材製品業者及台灣科技大學等4所大學的木竹材加工研發技術，以台灣杉、孟宗竹、桂竹為主體搭建展館，展現改質、層積材等加工技術，打造觀展亮點「國產材台灣館」。
林務局長林華慶表示，今年第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）上，141國領袖共同簽署「格拉斯哥領袖森林與土地利用宣言」，承諾將在2030年前終止森林濫伐與土地流失等問題，認為「人類必須保護森林和其他陸地生態系統並加速其恢復」，承認森林的多重價值，以「促進資金流動與扭轉森林喪失和退化的國際目標保持一致，同時確保制定強有力的政策和系統，以加快向具有彈性和促進森林、可持續土地利用、生物多樣性和氣候目標的經濟轉型。」
林華慶說，林務局正是基於這樣的理念推動國產材，進口木材除了運輸增加碳足跡，更不乏破壞天然林甚至熱帶雨林的疑慮，在保育天然林和有效經營利用人工林的方針下，使用合法國產材可保護天然林免遭濫伐，也避免林地遭濫墾而土地退化；增加來自公私部門的資源挹注，更有助實現永續森林管理、森林保護和恢復，促使生產和消費合乎永續原則，達到減碳及維護生物多樣性的目的。
台大實驗林管理處處長蔡明哲說，聯合國溫室氣體公報指出，2020年的溫室氣體濃度增加速度仍高於近10年的年平均速度，今年也仍延續這項趨勢，且溫室氣體持續升高將導致更極端的氣候，對於環境、經濟與人類將造成更廣泛的影響，有鑑於此，森林永續發展及其對碳吸存、減緩地球暖化的貢獻確實為重要關鍵。
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