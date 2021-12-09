快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前總經理質疑健保署過度使用行政權 李伯璋：非外界所傳

聯合報 / 記者沈能元邱宜君／台北即時報導
前健保局（現為健保署）總經理張鴻仁。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
前健保局（現為健保署）總經理張鴻仁。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

健保署最近查處藥師跨區為民眾宅配藥品、醫師盜刷健保卡等案件，引發爭議。前健保局（現為健保署）總經理張鴻仁5天來，在臉書上連發7篇文章，直指健保署處理過程不妥。張鴻仁說，發文與健保署查處有關，主軸很簡單，就是「健保署過度使用行政權，事關人權問題」。健保署長李伯璋回應，健保署員工盡忠職守，為醫界和民眾的錢把關，事情並非外界所傳。

張鴻仁說，就牙科醫師盜刷健保卡案件，以他的經驗，看不懂這案子，醫師為何要羈押禁見，最後造成醫師自殺。外界想了解真實情形，健保署卻以醫師患憂鬱症才會自殺輕輕帶過，但這事關人命，可以如此簡單回應嗎？

「這是重大人權問題。」張鴻仁表示，這種違規案件罰錢處理即可，為何要動用司法的龐大力量，把人關起來，不認罪就羈押禁見。

張鴻仁說，健保署用非常強勢的行政力量，對違規者的態度是「說你錯，你就錯」，且直接開罰，一罰就罰很重，如藥師「跨區」宅配藥品案件，縱使藥師有錯，但並非殺人放火，健保署卻把藥師的藥費扣掉，使藥師周轉不靈逼到破產。不能說對方有錯，健保署就成為正義魔人的化身，這已超過開罰的比例原則。

「這是十分沉痛的呼籲，以前不知道這些事，現在聽到這幾個故事，用人權出發點看，真的感覺好可怕，現在的健保署到底發生什麼事情。」張鴻仁說，醫師、藥師的經歷都是很嚴重的事，是大事，不是小事，大家應該要重視，希望訴諸民意，台灣是自由法治的國家不應該發生這些事情。

張鴻仁今天在臉書又寫下，健保剛開辦後沒多久，許多學者認為「單一公營」的保險人黃金時期大約只有10年，之後會失去「創新與改革」的動力。但是沒有人預測到，今天會在健保署看到「霸道」，這個專制政府的特質。

面對外界質疑，健保署長李伯璋說，台南歸仁某牙醫診所2012年12月接受健保特約以來，被病患發現8年間在拔牙部位再治療，牙醫師公會全聯會進行專業輔導，也發現該診所曾多次被查獲在假日及晚上盗刷健保卡，進而申報費用。2019年起，健保署陸續接獲多名病人檢舉，因查看健康存摺發現就醫紀錄有異，所以移請檢調偵辦。

檢調偵辦發現，該牙醫診所持有39張健保卡，浮報金額超過3600萬元，為避免帳冊等證據被銷毀或串供，檢察官聲請羈押診所負責醫師獲准。後經律師陪同下，負責醫師坦承違規並願意歸還所得，今年為止已還款2000多萬，都回到牙醫總額。李伯璋強調，「健保署並未要求放大倍數償還，羈押是檢察官辦案流程，不是健保署可指揮。」

另藥師宅配案，李伯璋說，該藥局一年申報健保費用高達兩億，經查發現有跨縣市調劑送藥的合法性疑義，經爭審委員會認定法條確實有不清楚之處，因此僅扣調劑費一千多萬，藥費一億7千多萬都已發還，並啟動特約修正作業。

李伯璋說，因該藥局合作的安養機構開立處方也有疑似違規，分區業務組須繼續查，該藥局才會有健保署緊咬不放的印象，但處理過程均符合法定程序，絕無「政府迫害、整到破產」。

李伯璋強調，台灣人都很愛健保，健保署員工更是盡忠職守，為醫界和民眾的錢把關。這兩天許多人看到那些發文，特別來詢問，經過說明，都能夠理解事情並非外界所傳。

前健保局（現為健保署）總經理張鴻仁說，臉書發文與健保署查處有關，主軸很簡單，就是「健保署過度使用行政權，事關人權問題」。圖／取自張鴻仁臉書
前健保局（現為健保署）總經理張鴻仁說，臉書發文與健保署查處有關，主軸很簡單，就是「健保署過度使用行政權，事關人權問題」。圖／取自張鴻仁臉書

健保卡 醫師 李伯璋

延伸閱讀

緋聞案頻傳 陳時中指非好事但不渲染 衛福部以公務為重

「阿伯」署長李伯璋驚傳疑似緋聞事件 陳時中：不能定義這麽快

健保署署長遭傳緋聞 李伯璋：對方吃素十年、孝順優秀

衛福部內首長再傳緋聞 健保署署長李伯璋：問心無愧

相關新聞

連2大職災事故遭監察院糾正 台鐵列改善作為：深切檢討

台鐵1月18日發生潮州車輛基地調車員遭夾致死重大職安事故；2月23日又發生台東海端站路線上作業人員遭維修車撞擊。監察院交...

百香果乾皺裂開！他嫌「10元才有人買」 內行卻讚：這才美味

選購食材時，除了價格之外，外型賣相也是挑選重點之一，不過有時外觀不佳，不一定等於不夠新鮮、美味。有位網友在逛賣場時，發現一袋百香果外型乾癟皺起，顏色也黯淡發黑，嫌棄道「10元才會有人買」，沒想到隨後其他網友卻紛紛表示「這樣的才好」，貼文引發熱議。

前總經理質疑健保署過度使用行政權 李伯璋：非外界所傳

健保署最近查處藥師跨區為民眾宅配藥品、醫師盜刷健保卡等案件，引發爭議。前健保局（現為健保署）總經理張鴻仁5天來，在臉書上...

獨／MCL淋巴瘤用藥給付延長！元旦起病人可省138.6萬元

明年元旦，健保署放寬被套細胞淋巴瘤（MCL）第二線標靶藥物Ibrutinib使用規定。原本每人給付13個月，元旦起放寬至...

獨／醫師每月最多40例白內障手術？最快明年二月取消

為避免手術浮濫，健保署支付標準規定2002年起規定，醫師每月白內障手術執刀超過40例就要送事前審查，之後多次討論是否修正...

阿堂鹹粥漲價那麼氣？只炒話題忽略議題 虛耗社會

回歸自由市場法則，當阿堂鹹粥有漲價的權利，消費者也有自由刷負評的權利，也並非整個社會對於某些餐點有必須符合「高CP值」的執著。李明璁認為，阿堂鹹粥漲價就是每天消費生活裡經常在發生的事情，當網路社群、實體社會上的討論不要落入情緒動員中，就不會讓這事變成吵架的話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。