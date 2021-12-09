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藥品含montelukast恐致行為異常 醫：過敏性鼻炎很少用

中央社 / 台北9日電

含montelukast成分藥品恐致行為或情緒異常等副作用，衛福部食藥署將其列為過敏性鼻炎後線用藥。耳鼻喉科醫師指出，國內治療過敏性鼻炎很少使用此類藥物，民眾不須恐慌。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會今天發布新聞稿指出，先前美國食品藥物管理局曾發布警訊，含montelukast成分藥品恐致行為與情緒問題，不適合用於過敏性鼻炎第一線治療，但許多民眾誤解。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會副秘書長詹文祥告訴中央社記者，有民眾紛紛到醫療院所詢問，自己使用的過敏性鼻炎用藥是否含有此成分。

詹文祥說，含montelukast成分藥品較常使用於輕中度的治療氣喘患者，國內很少用此成分藥品治療過敏性鼻炎，多半使用口服抗組織胺、偽麻黃素或類固醇鼻噴劑，故民眾不須恐慌。

詹文祥表示，若使用此成分藥物治療氣喘，每個耳鼻喉科醫師都接受過專業訓練，會特別留意患者是否出現行為或情緒異常問題，若有相關副作用會請患者儘速回診換藥。

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