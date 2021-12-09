冬天最暖的「有你相伴的旅程」 失智症紀錄片10日上映

繼「被遺忘的時光」後，天主教失智老人基金會推出今年冬天最溫暖的失智症紀錄片「有你相伴的旅程」，少見地由兒子作為主要照顧者的敘事者視角，在淚光笑語中，述說著愈來愈常見的雙老家庭加失智浪潮下，許多家庭的悲喜故事。

從照顧失智雙親 重新認識父母 檢視自己生活

有人說「有你相伴的旅程」一片，很近似日本由樹木希林主演的「我的母親手記」，同樣催淚，同樣是在父母老邁和疾病交錯時，子女從照顧老父母的過程 中才得以重新認識父母，並檢視自己的生活。

片中的男主角岳大哥因為一通警察通知繼父走失的電話，長年在外獨自生活的他才發現繼父和母親不僅好像突然在一天之內變老了，還雙雙罹患了失智症，母親甚至不良於行。身為長子，他只得返家承擔同時照顧兩位失智者的沉重壓力。但他這時才發現，自己只會煮白稀飯，還要失智的繼父提醒，才發現沒有配菜如肉鬆，生活因之陷入混戰中。

善用資源 參加失智者與照顧者課程 讓生活安穩

單打獨鬥三個月後，岳大哥是靠著尋找資源，才找到出路。他將繼父送到屏東榮民之家，並透過網路的資訊找尋，他帶著母親(戊妹)來參加天主教失智老人基金會辦理的「這樣活不失智-輕度失智者與照顧者生活型態再設計團體」課程，才讓生活安穩下來。身為保險業務員的岳大哥也感謝公司的支持，讓他能帶著老母去上班，不必把失智的媽媽留在車上。

在一切看似平穩時，沒想到在屏東的繼父卻傳來病情惡化的消息。在片中，強忍著男人淚的岳大哥最後仍難忍淚奔，他說，照顧者一定要會求助、善用資源，回首來時路，才能「喜極而泣」。

幫助更多照顧者 更有愛心耐心對待長輩

本片的導演劉臣恩說，他的母親則是中風四年了，讓他變成一個更有耐心對待長輩的人。但他坦言，作為一個兒子，常感挫折和懊悔。他希望這部片子能幫助更多的照顧者，能像片中岳大哥一樣，細膩有愛心地對待家中的長輩；再艱難也不要放棄快樂的希望。

根據最新的調查，台灣的失智長者已達30萬。國內失智症權威、台北榮總神經內科主治醫師劉秀枝看完「有你相伴的旅程」紀錄片後說，真的很期待有更多的公司職場能體會失智友善的重要性，讓有照顧責任的員工能帶著失智家人去上班，並協助善待。