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獨／MCL淋巴瘤用藥給付延長！元旦起病人可省138.6萬元

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
明年1月1日起，健保署放寬被套細胞淋巴瘤(MCL)第二線標靶藥物Ibrutinib使用規定。圖／本報資料照片
明年1月1日起，健保署放寬被套細胞淋巴瘤(MCL)第二線標靶藥物Ibrutinib使用規定。圖／本報資料照片

明年元旦，健保署放寬被套細胞淋巴瘤（MCL）第二線標靶藥物Ibrutinib使用規定。原本每人給付13個月，元旦起放寬至20個月。健保署醫審及藥材組簡任技正張惠萍表示，此藥要價不菲，每顆1922元，一天吃四顆，一個月藥費逾20萬。放寬後，估健保每年多支出6100萬元藥費，可幫助44名病人多吃七個月的藥，為每人省下138.6萬元。

根據台灣癌症希望基金會資料，被套細胞淋巴瘤 （Mantle cell lymphoma, MCL) 是B細胞非何杰金氏淋巴瘤的一種，其中85%為B淋巴球癌化而來。血液及骨髓移植學會理事長柯博升表示，MCL的復發率高於其他淋巴瘤，相較於其他較緩和的淋巴瘤，MCL的惡性度也較高。

布魯頓酪氨酸激酶（Bruton's tyrosine kinase, BTK）在B細胞發展扮演很重要的角色，也與其增生異常及惡化有關，也是藥物治療的標的。柯博升表示，Ibrutinib是一種小分子的BTK抑制劑，幾年前納入給付時，只有第二期臨床試驗及部分第三期試驗資料，因此當時健保署先設定給付於第二線，每人限給付13個月。

柯博升表示，近年大型臨床試驗完成，也有各國國家真實世界數據累積，證實有助延長無疾病存活期及整體存活期。張惠萍表示，這次放寬是由廠商提出申請，更新臨床試驗數據顯示，無疾病存活期中位數是25個月，真實世界使用數據大約也有22個月，綜合考量下，10月21日共擬會決定放寬到20個月。

根據12月6日最新公告上網之給付規定，明年元旦起，曾接受過一種化療或標靶治療無效，或是復發的MCL病人，經事前審查，每位病人最多可給付20個月的用藥，每天可處方四顆。

首次事前審查療程以4個月為限，之後每3個月申請一次，申請時須附上前次治療的結果評估資料。如果疾病進展或病人無法耐受副作用，則須停止使用。常見副作用包括腹瀉、疲倦、噁心、呼吸困難，少數MCL病人對ibrutinib沒有反應，或是會產生抗藥性。

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