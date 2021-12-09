疫情緩解聖誕紅買氣佳 台北花市再推「純白」新品種

聖誕節即將到來，各處陸續出現相關佈置，當然少不了色彩繽紛鮮豔的聖誕紅花卉佈置。台北花市表示，今年因為較炎熱產量略減，但仍可滿足市場需求，這次還推出了純白色的品種，其他還有粉紅色、黃色等，讓聖誕紅不只是鮮豔的紅色，還提供其他顏色供民眾購買，增添聖誕氣氛。

台北花市特別再聖誕節前夕，掌握今年聖誕紅品質、產量，前往產地進行調查，在了解產銷狀況後，今年聖誕紅在栽培期間受氣候炎熱，以及聖誕節與明年春節時間較接近，產地種植調配等影響，整體產量約110萬餘盆，較去年略減6萬餘盆，但整體供貨仍可滿足市場需求。

台北花市指出，現在疫情較為緩解，各地活動復辦，以及公司行號或辦公大樓都有佈置聖誕紅需求，故目前整體聖誕紅買氣佳，11月至今銷售約15.5萬餘盆，較去年同期多7000盆，預估今年台北花市聖誕紅整體交易量約22萬餘盆，與去年差異不大。

台灣花卉種植技術有目共睹，台北花市說，每年都有許多優秀的栽培者與新品種問世，讓民眾購買聖誕紅時有更多元繽紛的選擇，今年有新品種「純白」，其純白的苞葉配上深綠色的葉子，在市場出現就受到承銷商一致讚賞。