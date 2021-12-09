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警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

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八旬婦罹患舌癌 原來「無聲殺手」住在口腔內

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
林姓老婦假牙內鈎竟是造成她罹患口腔症的主音。記者簡慧珍／攝影
林姓老婦假牙內鈎竟是造成她罹患口腔症的主音。記者簡慧珍／攝影

不菸不酒不吃檳榔，生活習慣良好，82歲林姓老婦卻莫名罹患舌癌，醫師檢查半天，研判是假牙內鈎變形不斷磨擦，導致舌頭反覆潰瘍誘基因突變。

林姓老婦告訴醫護人員，半年前開始反覆「舌破」，她去耳鼻喉科診所檢查，醫師診斷只是舌頭破了，擦個藥、飲食清淡一點，不久就會好，可是痊癒之後，同一個位置很快又「舌破」，食慾不振，幸好女兒孝順，帶她到衛福部彰化醫院進一步檢查，確診為舌癌，她雖然年紀大了，相信手術後一定會好起來。

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，他為林姓老婦做口腔觸摸，懷疑是半口假牙的內鉤變形，不斷磨擦舌頭，林姓老婦也說舌頭右側有金屬磨擦感，因沒有太大不適，就不加理會。

許嘉方建議林姓老婦先不要再戴假牙，「破舌」情況竟然沒再惡化，可見假牙內鈎果然是肇禍主因。林姓老婦進一步接受病理切片檢查及正子攝影，確診右舌潰瘍處有2公分大的腫瘤，頸部淋巴結也有2個小腫瘤，手術清除後，恢復狀況很好，接下來要做化療和放射線治療。

許嘉方指出，臨床上有不少假牙不合或變形導致舌癌、口腔癌的病例，老人家因節儉不想要換假牙，所以很能忍耐，將就使用，類似情況而導致口腔癌的案例已經不少；不只是假牙，真牙崩裂產生尖銳角度，與舌頭或口腔黏膜摩擦導致，也會導致舌破、潰瘍到病變癌化。

絕大部分的人有舌頭或口腔黏膜潰瘍（俗稱舌破、嘴破）的經驗，通常1周自動痊癒，林姓老婦長達數個月反覆舌破沒好，這是不尋常的警訊；舌破或嘴破超過兩周未癒，代表情況不尋常，最好是儘快就醫以釐清病情。

八旬老婦罹患甜舌癌，接受衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方檢查。記者簡慧珍／攝影
八旬老婦罹患甜舌癌，接受衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方檢查。記者簡慧珍／攝影

腫瘤 牙齒 癌症

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