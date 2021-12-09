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久咳不癒伴濃痰 小心支氣管擴張症找上門

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹臺大分院胸腔內科醫師張嘉凌提醒，民眾若久咳不癒並伴有濃痰，可能是患有「支氣管擴張症」，應主動尋求胸腔科醫師協助，及早治療，避免惡化。圖／新竹臺大分院提供
新竹臺大分院胸腔內科醫師張嘉凌提醒，民眾若久咳不癒並伴有濃痰，可能是患有「支氣管擴張症」，應主動尋求胸腔科醫師協助，及早治療，避免惡化。圖／新竹臺大分院提供

新竹縣1名60歲黃姓女子多年來經常咳嗽，且伴有黏液性濃痰，曾經至診所求診，但症狀不見改善還反覆咳血，由家人陪同至新竹臺大分院生醫醫院胸腔科門診求診，經醫師問診及安排檢查後，近日確診為「支氣管擴張症」，醫師指出，支氣管擴張症不易治癒，急性惡化恐導致死亡，當民眾發現自己久咳不癒且伴有濃痰就該當心了。

新竹臺大分院胸腔內科醫師張嘉凌指出，支氣管擴張症是一種支氣管病態永久擴張的疾病，當支氣管壁受傷或被破壞後，黏膜纖毛功能變差，使分泌物無法被有效的清除，導致慢性且反覆呼吸道感染及發炎，進而加重支氣管壁的破壞，形成惡性循環。

張嘉凌醫師表示，支氣管擴張症可能發生在任何年紀，有氣喘或肺阻塞控制不佳、類風濕性關節炎、炎性腸炎或免疫功能不佳等病人，若久咳併濃痰時，就需要高度懷疑，若伴隨心腦血管疾病、胃食道逆流、缺鐵性貧血及癌症等共病症，恐增加急性發作及死亡的風險。

張嘉凌醫師說，造成支氣管擴張症的原因很多，細菌性肺炎、肺結核、吸入性肺炎，類風溼性關節炎、修格蘭氏症候群（乾燥症）等自體免疫疾病，或是囊性纖維化、纖毛運動失能症等及免疫球蛋白缺乏等先天遺傳性疾病，都原因之一，但台灣約有3成病人的病因是特發性，也就是病因不明。

醫師說，支氣管擴張症的診斷需要包含詳細的病史詢問、胸部X光、胸部高解析度電腦斷層、肺功能、痰液培養和血清檢查等，診斷與排定檢查需耗時約1至2個月，確診後治療及預防病情急性惡化，包含病因治療、教導呼吸道清潔技巧、流感及肺炎鏈球菌疫苗施打和肺復原等，急性發作則施以抗生素治療。

醫師表示，對付支氣管擴張症，開刀治療也是方法之下，但比較適合內科治療效果不彰，且病患為侷限性支氣管擴張症、有危及生命的大量咳血等時候使用，雖然支氣管擴張症難治癒，但是透過適當的治療，可以減少急性惡化，防止更多肺部損傷，大部分病人仍可以正常生活。

張嘉凌醫師以黃姓女子的案例說明，黃女在接受治療後，咳嗽併濃痰及咳血情形大幅改善，生活品質也逐漸變好，因此提醒民眾若久咳不癒，並伴有濃痰，應主動尋求胸腔科醫師協助，及早治療，避免惡化。

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