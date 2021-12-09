85歲阿嬤患壺腹腺瘤 好習慣讓她避開癌症無聲殺手

南投85歲侯姓阿嬤每年都會例行健檢，最近她健檢時，以無痛腸胃鏡檢查，意外發現壺腹腫瘤，切片檢查後是良性的壺腹腺瘤，醫師為了避免癌化，使用內視鏡切除腺瘤，確保阿嬤健康。

南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光說，壺腹在十二指腸中，是總膽管與胰管通往十二指腸的樞紐。而十二指腸癌、壺腹癌、膽管癌跟胰臟頭癌的臨床表徵相似，發現的時候，往往癌細胞已侵犯周圍器官已是晚期，因此壺腹周圍癌被形容是「無聲殺手」。

黃耀光表示，壺腹癌成因尚無明確研究，預防不容易，只有定期接受例行篩檢，早期發現、即早治療，醫師會依據腫瘤的大小與位置，再視病人年紀、健康狀況，評估討論後，選擇適合的治療方式。

良性壺腹腫瘤可採內視鏡切除手術，傷口小、恢復較快。但若為惡性腫瘤，便需要傳統手術切除，手術時間長、傷口大，且可能需將壺腹周圍的胃、十二指腸、胰臟頭及膽道等器官部分切除，需進行重建手術，難度相對較高、恢復期也較長。無法手術的患者，則只能化學治療或放射治療等輔助性治療。

阿嬤的壺腹腺瘤類似息肉，因固定健檢及時發現，為良性腫瘤，為了避免癌前病變，因此一併以內視鏡手術切除，阿嬤恢復健康。南投醫院提醒，許多疾病早期都沒有明顯症狀，透過健檢篩檢早期發現早期治療，降低疾病對身體造成的傷害。