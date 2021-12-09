快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

85歲阿嬤患壺腹腺瘤 好習慣讓她避開癌症無聲殺手

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光以內視鏡切除壺腹腫瘤。圖／南投醫院提供
南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光以內視鏡切除壺腹腫瘤。圖／南投醫院提供

南投85歲侯姓阿嬤每年都會例行健檢，最近她健檢時，以無痛腸胃鏡檢查，意外發現壺腹腫瘤，切片檢查後是良性的壺腹腺瘤，醫師為了避免癌化，使用內視鏡切除腺瘤，確保阿嬤健康。

南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光說，壺腹在十二指腸中，是總膽管與胰管通往十二指腸的樞紐。而十二指腸癌、壺腹癌、膽管癌跟胰臟頭癌的臨床表徵相似，發現的時候，往往癌細胞已侵犯周圍器官已是晚期，因此壺腹周圍癌被形容是「無聲殺手」。

黃耀光表示，壺腹癌成因尚無明確研究，預防不容易，只有定期接受例行篩檢，早期發現、即早治療，醫師會依據腫瘤的大小與位置，再視病人年紀、健康狀況，評估討論後，選擇適合的治療方式。

良性壺腹腫瘤可採內視鏡切除手術，傷口小、恢復較快。但若為惡性腫瘤，便需要傳統手術切除，手術時間長、傷口大，且可能需將壺腹周圍的胃、十二指腸、胰臟頭及膽道等器官部分切除，需進行重建手術，難度相對較高、恢復期也較長。無法手術的患者，則只能化學治療或放射治療等輔助性治療。

阿嬤的壺腹腺瘤類似息肉，因固定健檢及時發現，為良性腫瘤，為了避免癌前病變，因此一併以內視鏡手術切除，阿嬤恢復健康。南投醫院提醒，許多疾病早期都沒有明顯症狀，透過健檢篩檢早期發現早期治療，降低疾病對身體造成的傷害。

手術 腫瘤 阿嬤

延伸閱讀

肝癌轉移胃 標靶藥物、免疫治療、真光刀三管齊下有效

不只修車還提高偏鄉就業率 中華汽車候鳥健檢培育汽車人才

做完GG增大手術是什麼感覺？ 男很滿意：信心爆棚！

Kia冬季健檢開跑 回廠享21項車輛檢查

相關新聞

連2大職災事故遭監察院糾正 台鐵列改善作為：深切檢討

台鐵1月18日發生潮州車輛基地調車員遭夾致死重大職安事故；2月23日又發生台東海端站路線上作業人員遭維修車撞擊。監察院交...

百香果乾皺裂開！他嫌「10元才有人買」 內行卻讚：這才美味

選購食材時，除了價格之外，外型賣相也是挑選重點之一，不過有時外觀不佳，不一定等於不夠新鮮、美味。有位網友在逛賣場時，發現一袋百香果外型乾癟皺起，顏色也黯淡發黑，嫌棄道「10元才會有人買」，沒想到隨後其他網友卻紛紛表示「這樣的才好」，貼文引發熱議。

前總經理質疑健保署過度使用行政權 李伯璋：非外界所傳

健保署最近查處藥師跨區為民眾宅配藥品、醫師盜刷健保卡等案件，引發爭議。前健保局（現為健保署）總經理張鴻仁5天來，在臉書上...

獨／MCL淋巴瘤用藥給付延長！元旦起病人可省138.6萬元

明年元旦，健保署放寬被套細胞淋巴瘤（MCL）第二線標靶藥物Ibrutinib使用規定。原本每人給付13個月，元旦起放寬至...

阿堂鹹粥漲價那麼氣？只炒話題忽略議題 虛耗社會

回歸自由市場法則，當阿堂鹹粥有漲價的權利，消費者也有自由刷負評的權利，也並非整個社會對於某些餐點有必須符合「高CP值」的執著。李明璁認為，阿堂鹹粥漲價就是每天消費生活裡經常在發生的事情，當網路社群、實體社會上的討論不要落入情緒動員中，就不會讓這事變成吵架的話題。

環保署：2050淨零排放是共識 已納入溫管法修法草案

今天有媒體報導，溫室氣體減量及管理法修法草案未將2050碳中和目標入法。環保署澄清，已在110年10月21日預告修正溫管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。