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活水機生飲水致癌物超標50倍 事業主管機關竟不明

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委陳椒華今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
時代力量立委陳椒華今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

為提升水質，許多民眾會購買能量水、活水機，但時代力量立委陳椒華今舉行記者會指出，高科大環境檢驗中心日前專題研究發現，學生家中號稱地表最強的某知名廠牌活水機產出的生飲水，致癌物質二氯甲烷濃度超標50倍，但相關設備水質卻沒有明確事業主管機關管轄，恐讓民眾不知不覺喝下「毒水」。

高科大環境檢驗中心教授林啟燦指出，經檢測，在進入活水機的自來水沒有問題的情況下，產出的生飲水含二氯甲烷毒化物，濃度卻高達每公升697微克，再採樣同廠牌另台活水機也超標，經多達10次採樣分析，證實該活水機能量水出口及氫素水出口的生飲水中都含有二氯甲烷。

林啟燦表示，在委託SGS國際品牌的認證實驗室採樣及分析後，進一步確認該生家中活水機出口水中，二氯甲烷濃度高達每公升940微克，而二氯甲烷飲用水質標準為每公升20微克，SGS檢測結果超標近50倍。他並提到，二氯甲烷除是環保署公告有害空氣污染物，也是國際癌症研究機構(IARC)致癌性分類2A等級，在動物實驗中更發現，若吸入大量二氯甲烷恐造成胎兒缺陷，甚至會損害到中樞神經系統。

陳椒華指出，日前邀請行政院消保處、環保署、食藥署、標檢局進行研討，發現食藥署管理包裝水、環保署也無法管理家用能量、活水機的水質，缺乏主管機關監督管理，目前只能先用廣告不實，針對該產品廣告聲稱可生飲水部分，請公平會追查，

陳椒華要求，行政院消保處應盡速召開會議，確定目的事業主管機關，並抽查現有市售產品水質並提供水質檢測報告，包括市面上廠商及未來上市產品，都應提供飲用水水質所有檢測項目水質檢測報告。行政院消保處簡任消保官王德明允諾，將於農曆年前召開會議，確定目的事業主管機關。

水質 行政院 陳椒華

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