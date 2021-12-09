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走出燒傷截肢低谷 張庭瑄同感盼帶領身障者旅行

中央社 / 台北9日電

今年大四的張庭瑄，18歲時因意外燒傷、截去右腿，熬過痛苦的復健之路，仍積極面對人生，深感肢體不便者外出艱難，期許未來帶領行動不便者自助旅行，近日獲頒「陽光獎」肯定。

為肯定顏損燒傷者不因受傷、疾病等逆境，以正向態度面對生命考驗，陽光基金會選出10名年輕學子並頒發「陽光獎」，因應疫情，今年更改採「到宅頒獎」。

獲頒「陽光獎」的張庭瑄，目前就讀大學4年級，18歲時因意外導致全身53%面積燒傷，為保命截去右腿，出院後到陽光基金會進行燒傷復健及壓力衣治療等服務，並持續進行重建手術。

張庭瑄坦言，受傷後不僅要努力調適皮膚外觀的改變，也讓想像中美好的大學生活化為泡影，但她復學後仍積極參與學校事務，主動帶領、規劃活動邀請學校特殊生互動參與、以增進社群互動及人際關係。

張庭瑄說，穿了義肢後，她即便走在平地上都會腰痛、腳痛，但3年前她依然挑戰陽明山絹絲步道，全程走了8小時才走完，「我雖然邊走邊哭，但希望把這挑戰當作給自己復健畢業的禮物。」

意外後，張庭瑄長期以輪椅代步，深感肢體不便者外出的艱難處境，期許未來實現帶領行動不便者自助旅行無礙的夢想

另一名獲「陽光獎」及「優秀獎學金」的古羽彤，6個月大時因綠膿桿菌感染高燒不退，即便就醫後救回一命，仍因施打強力抗生素導致聽力損傷，右側鼻翼也因遭細菌吞噬造成缺損，令她在求學生涯中飽受外界異樣眼光，曾傷心地將浴室鏡子貼滿衛生紙，不願面對自己。

因感念家人對自己的付出，古羽彤擦乾眼淚積極在學業與技藝上加倍努力，不僅擔任班長，更參加繪畫比賽、足球社及空手道校隊，也參與全國聽覺障礙國語文競賽獲國中組口語演講銅牌殊榮，為校爭光。

陽光基金會執行長舒靜嫻說，燒傷顏損孩子成長過程不僅要面對異樣眼光，更要勇敢面對限制，經歷傷病痛苦的治療復健已相當艱辛，需要付出更多努力和時間才能朝夢想邁進，希望基金會能持續結合企業與大眾的力量，支持他們以自己獨特的光芒照亮未來的路。

復健 自助旅行 夢想

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