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退休女老師孔廟前遇害 家人出書提供心路歷程

聯合報 / 記者王慧瑛林保光／即時報導
7年前遇害退休女教師的丈夫張介能（中）將被害人家屬心境彙集成書，今天在高雄地方法院前舉行新書發表會。記者王慧瑛／攝影
7年前遇害退休女教師的丈夫張介能（中）將被害人家屬心境彙集成書，今天在高雄地方法院前舉行新書發表會。記者王慧瑛／攝影

退休高中女教師7年前遭情場失意的男子劉志明持鎚擊殺，劉經一、二審五度判決死刑，案由最高法院裁定中；女教師的家人歷經多年慟失親人，難以撫平心中的痛，丈夫將多年的心境集結成書，今天在高雄地方法院前舉行新書「劇變之後──月妹未了情」發表會，他仍拒絕劉透過辯護人請求原諒。

據法界了解，一般死刑犯若表現良善，並獲得家屬原諒，在以往的判例中，不乏在最後審判獲免死，不過，此案家屬並沒原諒被告，儘管民間廢死聯盟一再要求廢除死刑，但被告最終能否獲改判免死，還待觀察。

受害女教師的丈夫張介能是大學退休教授，他說，庭審期間，劉志明曾透過辯護人請求原諒，但在一、二審法庭上，劉出庭的態度「很輕挑」戴著手銬仍摳著指甲、還蹺腳搖著腳，而且入獄後，在獄中所獲分數的比較，剛入獄59分、隔1、2年61分，更二審期間70出頭，如果是一心改過，不會只是表現如此而已，因此他才選擇拒絕原諒。

張介能因妻子7年前遇害，將被害人家屬的心境彙集成書，今天在高雄地方法院前舉行新書發表會，張介能並與高雄星光合唱團，演唱「化為千風」及妻子最愛的「外婆的澎湖灣」，紀念妻子。

張介能說，「這本書並不是要傳播悲傷，而是在提供正面、正向的歷程」，是要讓大眾了解，被害人家屬在7年之中如何走過來，讓與他同有悲傷遭遇的人參考。

這本書由財團法人犯罪被害人保護協會協助出書，高雄地檢署檢察長莊榮松也在新書發表會上，表示坊間這類被害人家屬發表情感的書很多，但這本書除了對親人的思念以外，但作者在書內，對家屬遇親人災變死亡，出現失眠、焦慮、食慾不振、懊悔、自言自語、善感，提供歌曲等等方式，克服後遺症，提出相當多的建言，是非常特殊的一本書。

退休教授張介能（左）因妻子7年前遇害，將家屬心境彙集成書，今天新書發表，他與高雄星光合唱團演唱「化為千風」紀念妻子。記者王慧瑛／攝影
退休教授張介能（左）因妻子7年前遇害，將家屬心境彙集成書，今天新書發表，他與高雄星光合唱團演唱「化為千風」紀念妻子。記者王慧瑛／攝影

死刑 失眠

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