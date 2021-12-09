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台南湧言會「前進2022月曆」今發表 展現台南山河之美
台南湧言會今天在歸仁仁壽宮廟埕舉辦「前進2022月曆」發表會；王定宇自從2016年開始每年發行這一款以台南為主題的桌曆，已發行6年這次2022版以「台南山河誌」為主題，介紹台南知名地景，一月是曾文溪曲流，12月是台南運河。
立委王定宇拿出桌曆照片表示，高鐵特定區18000坪的三井outlet 即將開幕，2016年桌曆當時拍攝的高鐵特定區還是一片雜草，這也見證了歸仁地區這幾年的長足進步。
王定宇指出，今年的桌曆「談台南的山，台南的河，與市民一起見證先民結庒成社的故事，祖先蹽溪過嶺的身影」發表會吸引許多支持者到場，眾人歡呼要求王定宇團隊製作的桌曆「一直發行到王定宇當選市長」。
這款每個月有台南優美山水的桌曆今年發行近5萬份。發表會由台南市觀傳局前局長陳俊安擔任說書人解説各月景點特色。
王定宇說，今年的桌曆，有湧言會張豪澤、李開通、林建南等共同參與發行，讓台南的山河之美，能更加無遠弗屆的傳送各地。
王定宇說，文字照片都是執行長林義雄團隊花費很多心力完成；仁壽宮是他從政的起點，特別選在廟埕發表，希望誠意大家能滿意。王定宇也用支持者聚集的機會介紹陳世霖、張豪澤、李開通、陳俊安、林建南等市議員參選人。
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