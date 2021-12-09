快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賞水雉、拔蘿蔔 美濃湖冬令限定版遊程好悠閒

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
美濃湖畔的水雉生態。圖／高市觀光局提供
美濃湖畔的水雉生態。圖／高市觀光局提供

高雄市觀光局與高雄市野鳥學會合作營造水雉棲地，美濃湖畔吸引1隻母鳥與3隻公鳥繁殖新生命，入冬後水位降低，近日吸引14隻水雉覓食與夜棲，另有池鷺、栗小鷺、紅冠水雞與北方候鳥高蹺鴴停駐，賞鳥行程可搭配客庄白玉蘿蔔季，冬天才有的限定遊程。

高雄市政府觀光局推動「美濃湖水環境改善工程」，營造水雉棲地，另以環境教育及生態解說為主軸，打造兼具觀光遊憩與生態保育功能的美濃湖。

為營造水雉棲地，計畫人員成立水雉志工隊，並與野蓮農民共同巡守水雉棲息地，另赴台南官田、仁武拷潭與鳳山衛武營都會公園採集營巢需要的菱角、芡實與齒葉睡蓮等水生植物。眾人努力下，美濃湖成功吸引水雉飛來棲息與繁殖，湖畔出現水雉倩影。東門國小與美濃國小等校學生到棲地上環境教育課程，孩子們可在家鄉體驗下田採紅菱與觀察水雉生態。

觀光局指出，今年有1隻母鳥與3隻公鳥在棲地繁殖，母鳥產下19顆蛋、孵出8隻雛鳥，可惜受強降雨影響，最僅1隻雛鳥順利長大。不過，生態豐富的棲地吸引池鷺、栗小鷺、紅冠水雞等留鳥棲息，也能看見自北方南下過冬的高蹺鴴。

另方面，美濃白玉蘿蔔產季上月底開幕，全區共栽種200公頃，產季持續至本月中下旬，接著還有毛豆認股體驗，冬季限定版的遊程一年只有一次。

美濃白玉蘿蔔陸續開採，若沒有事前認股預約，不少緊鄰馬路旁的農地也開放遊客入園採買。圖／高市農業局提供
美濃白玉蘿蔔陸續開採，若沒有事前認股預約，不少緊鄰馬路旁的農地也開放遊客入園採買。圖／高市農業局提供
志工群栽種菱角與芡實。圖／高市觀光局提供
志工群栽種菱角與芡實。圖／高市觀光局提供
水雉在棲地產蛋。圖／高市觀光局提供
水雉在棲地產蛋。圖／高市觀光局提供

水雉 美濃 觀光局

延伸閱讀

台南水雉增加首度破2000隻 菱角田面積減少現隱憂

來美濃拔蘿蔔！ 美濃白玉蘿蔔、毛豆季今明登場

高嘉瑜台南推廣菱角 意外自爆自己一個小時價碼

農友守護水雉被笑傻瓜 300家門市賣「官田菱雉菱」

相關新聞

連2大職災事故遭監察院糾正 台鐵列改善作為：深切檢討

台鐵1月18日發生潮州車輛基地調車員遭夾致死重大職安事故；2月23日又發生台東海端站路線上作業人員遭維修車撞擊。監察院交...

百香果乾皺裂開！他嫌「10元才有人買」 內行卻讚：這才美味

選購食材時，除了價格之外，外型賣相也是挑選重點之一，不過有時外觀不佳，不一定等於不夠新鮮、美味。有位網友在逛賣場時，發現一袋百香果外型乾癟皺起，顏色也黯淡發黑，嫌棄道「10元才會有人買」，沒想到隨後其他網友卻紛紛表示「這樣的才好」，貼文引發熱議。

前總經理質疑健保署過度使用行政權 李伯璋：非外界所傳

健保署最近查處藥師跨區為民眾宅配藥品、醫師盜刷健保卡等案件，引發爭議。前健保局（現為健保署）總經理張鴻仁5天來，在臉書上...

獨／MCL淋巴瘤用藥給付延長！元旦起病人可省138.6萬元

明年元旦，健保署放寬被套細胞淋巴瘤（MCL）第二線標靶藥物Ibrutinib使用規定。原本每人給付13個月，元旦起放寬至...

阿堂鹹粥漲價那麼氣？只炒話題忽略議題 虛耗社會

回歸自由市場法則，當阿堂鹹粥有漲價的權利，消費者也有自由刷負評的權利，也並非整個社會對於某些餐點有必須符合「高CP值」的執著。李明璁認為，阿堂鹹粥漲價就是每天消費生活裡經常在發生的事情，當網路社群、實體社會上的討論不要落入情緒動員中，就不會讓這事變成吵架的話題。

環保署：2050淨零排放是共識 已納入溫管法修法草案

今天有媒體報導，溫室氣體減量及管理法修法草案未將2050碳中和目標入法。環保署澄清，已在110年10月21日預告修正溫管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。