賞水雉、拔蘿蔔 美濃湖冬令限定版遊程好悠閒

高雄市觀光局與高雄市野鳥學會合作營造水雉棲地，美濃湖畔吸引1隻母鳥與3隻公鳥繁殖新生命，入冬後水位降低，近日吸引14隻水雉覓食與夜棲，另有池鷺、栗小鷺、紅冠水雞與北方候鳥高蹺鴴停駐，賞鳥行程可搭配客庄白玉蘿蔔季，冬天才有的限定遊程。

高雄市政府觀光局推動「美濃湖水環境改善工程」，營造水雉棲地，另以環境教育及生態解說為主軸，打造兼具觀光遊憩與生態保育功能的美濃湖。

為營造水雉棲地，計畫人員成立水雉志工隊，並與野蓮農民共同巡守水雉棲息地，另赴台南官田、仁武拷潭與鳳山衛武營都會公園採集營巢需要的菱角、芡實與齒葉睡蓮等水生植物。眾人努力下，美濃湖成功吸引水雉飛來棲息與繁殖，湖畔出現水雉倩影。東門國小與美濃國小等校學生到棲地上環境教育課程，孩子們可在家鄉體驗下田採紅菱與觀察水雉生態。

觀光局指出，今年有1隻母鳥與3隻公鳥在棲地繁殖，母鳥產下19顆蛋、孵出8隻雛鳥，可惜受強降雨影響，最僅1隻雛鳥順利長大。不過，生態豐富的棲地吸引池鷺、栗小鷺、紅冠水雞等留鳥棲息，也能看見自北方南下過冬的高蹺鴴。