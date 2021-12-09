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學校午餐章Q獎勵金浮動機制 陳吉仲： 與業者溝通建立

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲表示，針對業者採用三章一Q每人每餐6元獎勵金浮動調整，會與業者共同討論出計算公式；最好的方式，是以台北農產運銷公司價格作為一個指標。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲表示，針對業者採用三章一Q每人每餐6元獎勵金浮動調整，會與業者共同討論出計算公式；最好的方式，是以台北農產運銷公司價格作為一個指標。記者彭宣雅／攝影

立法院經濟委員會今審查111年度農委會主管的特種基金預算案報告。國內物價齊揚翻漲，學校午餐團膳業者撐不住；農委會主委陳吉仲今天表示，針對業者採用三章一Q每人每餐6元獎勵金浮動調整，會與業者共同討論出計算公式；最好的方式，是以台北農產運銷公司價格作為一個指標。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，昨傍晚在公開場合，也與院長、農委會主委、農糧署長會面，推採用國產農產品政策不便，而章Q獎勵浮動機制，目前農糧署正規劃評估中。

陳吉仲說，現在學校午餐，不論是團膳業者或是食材業者有兩筆金額，一個是各縣市政府招標的、每一餐學校午餐的金額；另一筆是採用三章一Q食材，每人每餐可以領6元獎勵金，是獎勵機制，經過查核、有採用就可以領。

陳吉仲說，若未來有價格波動，有漲也有跌的時候，是否可以來考慮，就農委會負責的獎勵每人每餐6元部分可以有一個機制，這機制一定要跟食材業者、團膳業者溝通完後才會上路，如果大家（業者）願意，可以建立這機制；會有一個公式，最好是以北農的價格當作一個指標。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會日前行文農委會，要求檢討三章一Q獎勵金規範，現行每人每餐補貼6元，是否可如同油價波動般，定期依照物價滾動式檢討。

主計總處昨公布11月CPI年增率持續飆高，較上年同月上漲2.84％，是今年第六度破二，而且是今年以來最高，也是創八年十個月最高。

根據主計總處資料，整體食物類年增率4.68％，水果及蔬菜價格分別上漲24.74％及12.91％，加以蛋類、肉類及外食費各漲9.53％、5.16％及1.65％所致。

農委會 陳吉仲 北農

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