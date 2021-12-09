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年末最強優惠！KYMCO「年終超級享」，購車金直接回饋並享專屬配備

聯合新聞網 / 發燒車訊

為提供最完善的電動機車體驗，全球機車專業品牌KYMCO，自今年3月發表Ionex 3.0系統以及豐富銷售機種以來，就受到許多消費者的關注。隨著Ionex換電站建構數量越來越多，加上8月推出的「尊榮換電」極致服務，使KYMCO Ionex電動機車銷售一飛沖天，創造264％的銷售成長率，並於本月加碼推出最強購車優惠。

Ionex電動機車於10月銷售一飛沖天並創造264％成長率，讓KYMCO確定再擴大優惠。 圖／KYMCO 提供
Ionex電動機車於10月銷售一飛沖天並創造264％成長率，讓KYMCO確定再擴大優惠。 圖／KYMCO 提供

KYMCO持續傾聽消費者聲音，於年末推出「年終超級享」最強優惠方案，以最實質的現金折扣與實用配備，全數回饋給Ionex 3.0電動車主，從時尚出行的i-One、運動街跑S7、城市鋼砲S7R，到最新上市的綠能國民車S6電動機車，全數直接給予3,800元、5,000元、6,000元以及6,600元原廠購車金的高額補助。

KYMCO「年終超級享」優惠方案，以最實質的現金折扣與實用配備，全數回饋給Ionex 3.0電動車主。 圖／KYMCO 提供
KYMCO「年終超級享」優惠方案，以最實質的現金折扣與實用配備，全數回饋給Ionex 3.0電動車主。 圖／KYMCO 提供

時尚出行i-One、運動街跑S7、城市鋼砲S7R到綠能國民車S6電動機車，全數直接給予3,800元、5,000元、6,000元以及6,600元原廠購車金高額補助。 圖／KYMCO 提供
時尚出行i-One、運動街跑S7、城市鋼砲S7R到綠能國民車S6電動機車，全數直接給予3,800元、5,000元、6,000元以及6,600元原廠購車金高額補助。 圖／KYMCO 提供

現在購入KYMCO Ionex電動機車還有許多專屬好禮，例如贈送市價690元的Ionex安全帽（Ionex 3.0全車系），i-One追加後靠墊雅緻型（市價1,590元），S6、S7、S7R加送S系列後扶手靠墊（市價3,390元）等。當中，KYMCO Ionex S6還加送Ionex手機架（市價1,680元），結合購車金補助總價值更是超過12,000元。

KYMCO Ionex S6加送Ionex手機架（市價1,680元）、S系列後扶手靠墊（市價3,390元），結合購車金補助總價值超過12,000元。 圖／KYMCO 提供
KYMCO Ionex S6加送Ionex手機架（市價1,680元）、S系列後扶手靠墊（市價3,390元），結合購車金補助總價值超過12,000元。 圖／KYMCO 提供

振興5倍券不僅能刺激消費，購買KYMCO Ionex電動機車更是划算許多，尤其是新北市以及台北市等地，提供額外振興加碼8,000元補助，再結合工業局7,000元、中央環保署3,000元、地方環保局9,000元，報廢舊車300元以及Ionex購車金6,600元相加之下，最低只要48,900元就能入手KYMCO Ionex S6。

新北市民入手KYMCO Ionex S6，使用振興5倍券不僅最高加碼8,000元，結合工業局7,000元、中央環保署3,000元、地方環保局9,000元，報廢舊車300元以及Ionex購車金6,600元，最低只要48,900元。 圖／KYMCO 提供
新北市民入手KYMCO Ionex S6，使用振興5倍券不僅最高加碼8,000元，結合工業局7,000元、中央環保署3,000元、地方環保局9,000元，報廢舊車300元以及Ionex購車金6,600元，最低只要48,900元。 圖／KYMCO 提供

售後服務方面KYMCO更是盡心盡力滿足消費者需求，除了能依據使用需求不同，全車系皆提供充電版、換電版兩種車型可選之外，今年目標建構1,000站的Ionex換電站總數，到現在已經陸續建置超過800站，開通的Ionex換電站更是多達709站，無論要在都會騎乘還是旅遊等，KYMCO皆有最便捷的交換電池能源補充模式。

8月底推出的「尊榮換電 專人送電」服務，由於受到廣大車主好評，KYMCO決定原先到年底前尊榮換電的免費服務，時間再延長至2022年第一季，搭配「換電免費799/499」方案，S6、S7、S7R每月最高799元折抵；i-One車主每月最高499元折抵，讓12月成為入手KYMCO Ionex 3.0電動機車的最佳時間點。

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