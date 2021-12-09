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生產不只是孕婦的事 范雲：配偶也須7天陪產檢假

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委范雲今天與婦女及家長團體開記者會，呼籲「性工法修法要確實，生育不只是女人的事，配偶也要陪產檢假！」。記者李承穎／攝影
民進黨立委范雲今天與婦女及家長團體開記者會，呼籲「性工法修法要確實，生育不只是女人的事，配偶也要陪產檢假！」。記者李承穎／攝影

行政院今年7月1日起上路的育兒新制，將產檢補助從10次提高到14次；勞動部提出性工法對應修法，卻仍只將現有產檢假從5天提高到7天，配偶陪產檢假仍是0天。民進黨立委范雲表示，既然要修法，就該正視民眾真正的需求，讓孕產婦的配偶有對應7天的陪產檢假，才是真正友善生養、促進照顧分工性別平等、破除職場懷孕歧視的有效修法。

范雲今天與婦女及家長團體開記者會，呼籲「性工法修法要確實，生育不只是女人的事，配偶也要陪產檢假！」

范雲強調，生小孩需要的從來就不只有醫療導向的產檢，更多需要的是生產準備、補充孕產及親職知識，以及有配偶一起支持。應將現有的「產檢假」及新增配偶的「陪產檢假」，升級成「生產準備假」，減輕家長請假壓力，讓雙親一起進行親職教育、生產準備課程，真正建立友善生養的環境，才能真的促進生育。

育有二子的生育改革行動聯盟理事長諶淑婷說，她因為丈夫無法請假，懷第二胎，都必須自己帶著孩子坐車產檢、做羊膜穿次等。如果生育是一個家庭的大事，為什麼男性沒有辦法從配偶懷孕就開始參與、進行生產準備？

台北護理健康大學護理助產及婦女健康系高美玲指出，實務經驗顯示，孕產婦若有配偶陪伴產檢及產前準備，對育兒雙方共同迎接新生命，非常有幫助。

台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍表示，台灣尚未讓同志伴侶使用國內人工生殖技術，因此同志家庭需要經歷漫長的人工生殖規劃，每一次的產檢都有可能面臨計畫失敗的風險，此時配偶能否陪伴在旁，並使用國家政策所提供的假期，將是至關重要的關鍵。

范雲說，行政院本次既然已願意用少子女化的經費補助孕產婦多2天產檢假的薪資；就應該性別平等，也補助其配偶2天陪產檢假的薪資，依據勞動部之估算，1年約須4億元，僅佔「我國少子女化對策計畫」每年預算規模八九百億的0.4%。既然是國家投入資源支持友善生養的政策，已納入照顧公共化的概念，更應該配套修法將產檢假、陪產檢假升級為「生產準備假」。

范雲 生育 同志

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