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失智家暴釀永和分屍案 衛福部籲親密暴力勿隱忍

中央社 / 台北9日電

新北市永和無頭分屍案偵破，符姓男子不滿失智母長期受家暴，涉殺害8旬父親。衛福部呼籲無論當事人或鄰里，切勿隱忍親密關係暴力；失智症協會也盼及早介入高風險家庭，防憾事重演。

新北市永和警分局8日深夜表示，偵破上午發現的無頭分屍案，54歲符姓嫌犯供稱，不滿77歲的母親長期受到家暴，涉嫌殺害84歲的父親並支解屍體後棄屍。據媒體報導，符嫌的母親患有失智症。

衛生福利部保護服務司長張秀鴛今天告訴中央社記者，失智症照顧負擔重，但不一定與家暴有直接關聯，以學理來看，家暴應不是確診失智後才發生，多半是長期存在親密關係暴力。

衛福部日前公布親密調查，國內女性遭受親密關係暴力盛行率為19.62%，即自15歲後，約每5人就有1人曾遭受親密關係暴力，以精神暴力最多，肢體暴力次之。

張秀鴛提到，男性若從小目睹、隱忍母親遭施暴，可能演變成2種狀況，一是保護母親，反擊施暴者，二是學習暴力，繼續對母親施暴；受到後天學習與文化影響，傾向保護母親者較多。

張秀鴛說，即便家庭暴力防治法已上路23年，但親密關係暴力中的權力控制關係，早已深植在文化中；加上過去常認為家暴是私領域、家內事，受害者不願張揚，鄰里間也不會多管閒事。

「把你的手伸出來，讓我們幫助你！」張秀鴛說，家暴受害者需要支持與鼓勵，發生家暴不是當事人的錯，受害者與施暴者都可能需要協助。

張秀鴛提到，家暴處理方式不一定只有離婚或申請保護令，透過社工等輔導資源介入協助，也可能重新改善家庭關係。

張秀鴛呼籲，若鄰里發現疑似家暴事件，可撥打113保護專線或110報警，或可替家暴家庭引入一道光，有改變的機會；且通報者資訊一律保密，不用擔心被認為是「抓耙子」。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉則提到，失智症患者光是重複講同樣事情，就會讓人抓狂，還可能會懷疑家人偷東西、丈夫外遇等，加上性情丕變，照護者或失智者都可能遭施暴。

湯麗玉表示，因失智家暴引起的憾事，無法怪罪任何一方，但希望有更多資源與管道提供失智家庭協助，預防憾事重演，呼籲各縣市家庭暴力防治中心家暴案件記錄時，納入身心障礙或失智症，讓相關資源及早介入協助。

湯麗玉呼籲社區鄰里守望相助，主動關心失智者，若發現有施虐或受虐情況，可通報警方、社工或里長介入關心。

失智症 家暴

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