天天登入搶虛寶！LINE攜手PaGamO讓學童玩遊戲同時培養數位思辨力

從小就對這種科技產品、網路資訊不陌生的數位原生世代，在疫情時期更因為線上學習普及化而使得平均上網時數倍增。根據iWIN網路內容防護機構調查指出，當今兒童及青少年初次上網年齡下降，第一次接觸網路的平均年齡僅8.7歲。身爲台灣滲透率最高且使用最廣泛的通訊軟體，LINE自2019年起率先推動「LINE數位當責計畫」致力於提升全民數位素養。近日更正式宣布串聯旗下的公益服務平台「LINE訊息查證」，與多人在線遊戲學習平台PaGamO、以及台灣科技媒體中心深化合作正式結盟，攜手推出全新專屬世界「LINE趣玩學素養」，運用「科技」與「教育」的結合，讓玩家在互動遊戲中邊玩邊學，從生活經驗中進行科學素養學習，強化媒體識讀，提升數位思辨力。

LINE台灣董事總經理陳立人強調，不管大人小孩，都應該養成「看到訊息再想一下」的習慣，將「被動轉傳」轉化成「主動查證」的影響力，才能深化媒體素養教育。PaGamO創辦人暨台大電機系葉丙成教授則表示：「錯假消息快速變種，提升孩子媒體素養的教育方式也必須跟著改變。」

為了以更有趣、吸引人的方式提倡孩童媒體素養教育，LINE台灣攜手PaGamO，繼連續2年推出「真假糾察隊」官方任務及暑假作業後，此次更於平台全新打造「LINE趣玩學素養」專屬世界，內容除了涵括PaGamO素養品學堂的跨領域「閱讀理解」素養課程外，更首度聯合「台灣科技媒體中心」一同響應，將有趣且貼近時事的社會議題設計成各式多元的題型，主題囊括新冠疫苗新知、食安健康問題、生活保健、環境保育等各類題目，題型則包含原公開世界中官方任務「真假糾察隊」的是非/選擇題、SMC長文閱讀挑戰、素養體驗文本，讓孩童可於生活經驗中學習新知、進而提升媒體素養力。而學生在作答過程中，亦可運用「LINE訊息查證」官方帳號的AI聊天機器人的功能，即時查證並快速比對資料庫中查核文，查閱專業查核單位的剖析觀點，得知可疑訊息的真偽。