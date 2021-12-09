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天天登入搶虛寶！LINE攜手PaGamO讓學童玩遊戲同時培養數位思辨力

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全新專屬世界「LINE趣玩學素養」透過領取「任務書」模式，引導兒少孩童解題闖關，輕鬆破解網路假訊息。圖／LINE台灣提供
全新專屬世界「LINE趣玩學素養」透過領取「任務書」模式，引導兒少孩童解題闖關，輕鬆破解網路假訊息。圖／LINE台灣提供

從小就對這種科技產品、網路資訊不陌生的數位原生世代，在疫情時期更因為線上學習普及化而使得平均上網時數倍增。根據iWIN網路內容防護機構調查指出，當今兒童及青少年初次上網年齡下降，第一次接觸網路的平均年齡僅8.7歲。身爲台灣滲透率最高且使用最廣泛的通訊軟體，LINE自2019年起率先推動「LINE數位當責計畫」致力於提升全民數位素養。近日更正式宣布串聯旗下的公益服務平台「LINE訊息查證」，與多人在線遊戲學習平台PaGamO、以及台灣科技媒體中心深化合作正式結盟，攜手推出全新專屬世界「LINE趣玩學素養」，運用「科技」與「教育」的結合，讓玩家在互動遊戲中邊玩邊學，從生活經驗中進行科學素養學習，強化媒體識讀，提升數位思辨力。

LINE台灣董事總經理陳立人強調，不管大人小孩，都應該養成「看到訊息再想一下」的習慣，將「被動轉傳」轉化成「主動查證」的影響力，才能深化媒體素養教育。PaGamO創辦人暨台大電機系葉丙成教授則表示：「錯假消息快速變種，提升孩子媒體素養的教育方式也必須跟著改變。」

為了以更有趣、吸引人的方式提倡孩童媒體素養教育，LINE台灣攜手PaGamO，繼連續2年推出「真假糾察隊」官方任務及暑假作業後，此次更於平台全新打造「LINE趣玩學素養」專屬世界，內容除了涵括PaGamO素養品學堂的跨領域「閱讀理解」素養課程外，更首度聯合「台灣科技媒體中心」一同響應，將有趣且貼近時事的社會議題設計成各式多元的題型，主題囊括新冠疫苗新知、食安健康問題、生活保健、環境保育等各類題目，題型則包含原公開世界中官方任務「真假糾察隊」的是非/選擇題、SMC長文閱讀挑戰、素養體驗文本，讓孩童可於生活經驗中學習新知、進而提升媒體素養力。而學生在作答過程中，亦可運用「LINE訊息查證」官方帳號的AI聊天機器人的功能，即時查證並快速比對資料庫中查核文，查閱專業查核單位的剖析觀點，得知可疑訊息的真偽。

PaGamO全新專屬世界「LINE趣玩學素養」主要是透過領取「任務書」模式，引導兒少孩童解題闖關，回答問題成功闖關，即可獲得LINE與PaGamO精心設計打造兩款可愛度爆表的專屬地形，分別為「真假糾察隊—蜜雅隊長」和「真假糾察隊—亞彌爾偵探」，學生完成答題後可將限定的「真假糾察偵探帽」和「真假糾察放大鏡」專屬道具打包帶回家，在嶄新的專屬世界中打造獨一無二王國。而此次更特別祭出每日簽到登入的學習獎勵，即日起自12月13日止，天天登入「LINE趣玩學素養」專屬世界答題，體驗素養文本，即可再搶限量1,000組虛寶。12月22日至12月28日止，凡加入PaGamO官方帳號，連續答對3題LINE媒體素養題目，即可抽精美好禮，鼓勵學生們邀請好友相揪學習趣。

國北實小學生實測，訊息真假難辨，長篇閱讀是弱點。圖／LINE台灣提供
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LINE攜手PaGamO遊戲平台推出專屬世界「LINE趣玩學素養」即日起正式上線。記者黃筱晴／攝影
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「LINE趣玩學素養」歡慶開幕活動，即日起天天登入再搶限量1,000組虛寶。圖／LINE台灣提供
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