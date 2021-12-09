台南仁德中生社區與公所推農遊拚觀光 12日邀「控窯」

台南仁德保安車站遠近馳名，但早年附近缺乏可觀景點，遊客往往買了紀念車票稍作停留就離開；附近中生社區與仁德區公所這個周休12日將合辦園遊會與「控窯」活動，遊客可親手挖出地底黃金地瓜，控土窯現烤地瓜，重溫童年時光；活動當天在地手作麻油、芝麻糖等在地特產使用紙本振興券有特別優惠。查詢洽仁德公所人文課06-2704211。

區公所還協助規畫「中洲樂農遊」農業產業文化活動，要讓民眾「在熙攘生活中親身體驗農民最樸實的生活」。因準備費工、有些水果農作物有季節性，須事先詢問有無人力配合行程。另外民眾也可租地、200元租1.5坪瓜田半年，自己種地瓜自己採收自己吃，當快樂假日農夫。

尤其地方父老合力在車站附近成立「中洲麻油客棧」，婆婆媽媽老人家聚在一起製作麻油雞、芝麻糖，遊客參觀之餘還可動手體驗做。「中洲麻油客棧」由廢豬舍改造成休憩空間，在地特產「麻油」結合農業低碳輕旅行和食農教育，讓農村重新活絡，獲得「綠社區培力計畫」金牌獎肯定，去年還獲得台南市社區文化景觀營造類建築園冶獎。

到中洲社區可體驗社區媽媽做韓式泡菜和手工豆乳、麻油客棧手做芝麻糖、還有「老村長小番茄、善良叔番石榴、素珠番薯伯仔等在地特色產品，充滿在人情味的農家樂活景象。

里長葉清仁還規畫深度旅遊「社區鐵馬小旅行」，與台灣濕地保護聯盟合作，悠遊路線行經老廟保生宮、蔡家古厝、芝麻糖DIY、糖廠舊鐵道、台鐵舊鐵橋、舊營區、二仁溪生態解說，沿途小徑花芳草香，還有道地社區風味餐，原汁原味農村體驗。