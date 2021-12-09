好天氣持續到周日上午 彭啟明：近期沒有強冷空氣接近

中央氣象局說，今天東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，不過早晚各地還是稍涼，各地夜裡清晨低溫約15至18度，局部空曠地區及近山區平地會再低一些，白天北部東半部高溫約23至25度，中南部高溫約25至27度，中南部日夜溫差較大；天氣方面，西半部晴到多雲，東半部多雲有局部短暫雨的機率，大臺北地區東側也有一點零星降雨機率。

今天桃園至雲林、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，而基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊作業或活動多注意安全。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天風向又有點不同，有看到東半部和西半部很大不同嗎？這就是典型吹東風的情境，西半部有些迴流很穩定的天氣，東半部雲量較多偶有陣雨。類似較穩定可看到陽光的天氣將持續到周日上半天，建議好好把握。周日晚起另外一波東北風增強，不過不會大降溫，略波動而已，近期7-10天都還沒有強冷空氣接近，不用太過擔心。

彭啟明表示，昨天開始，台灣各地已經轉成較為穩定的東北風型天氣，東半邊水氣稍多一點，西半部相當晴朗，北部屬於晴到多雲的天氣。今天更偏向東風，溫度略回溫約1度，東半部還是雲量略多，東北部到宜蘭花蓮仍有局部陣雨，但各地都是多雲到晴的穩定天氣。

類似天氣將持續到周日，彭啟明說，這是很難得的穩定的暖冬天，西半部及北部朋友可以多珍惜陽光。下一波的改變會在周日晚間，預期有波東北風增強，也伴隨水氣接近，北部東半部會轉陰沉偶陣雨，溫度略降一兩度，中南部仍是穩定天氣，不過這波很快，到下周二就會減弱，也再度轉為類似近期的天氣。

彭啟明表示，未來7-10天內都維持類似的型態，東北風有時強有時弱，都是穩定的型態，這是很難得的情境。因為上一波在11月底接近到12月初，雖然有創下低溫的紀錄，不過冷空氣強度不夠，還是靠輻射冷卻才創新低溫，但11月還是有三波冷高壓南下接近，冷高壓南下到台灣的頻率反而在12月比較少一點。目前預測上，可能最快要到12月下旬有較有機會，但強度及影響時間都要觀察，仍在變動當中。

彭啟明說，而在北極振盪指標上，也看到顯著的偏正，表示在極地的冷空氣位置較為偏北，較少南下，這可以解釋近期台灣偏暖的原因，歐美也有許多地方，也有顯著偏暖的趨勢。不過冬天才剛開始，指標仍有可能轉負，還是會有幾波冷高壓南下醞釀，最重要是掌握好節奏，把握好天氣，在劇烈降溫的時候保護好自己及親友健康，才能夠趨吉避凶。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，周日晚起有新一波東北季風增強帶來天氣變化，並影響到下周二，北部、東半部陰有局部雨或短暫雨，低溫小幅下滑至16度，白天高溫約20度，全天偏涼。中南部地區未受直接影響，仍可維持晴到多雲穩定天氣，早晚氣溫也會微幅下滑1-2度，日夜溫差還是可以達到10度以上，早出晚歸可以採用洋蔥式的穿搭，以抵禦夜晚清晨的低溫。