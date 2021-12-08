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國健署不孕補助實施半年...植入胚胎8千筆 已核發5億元

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
中華民國生育醫學會、台灣生殖醫學會今舉辦不孕症記者會。記者許政榆／攝影
中華民國生育醫學會、台灣生殖醫學會今舉辦不孕症記者會。記者許政榆／攝影

台灣生育率持續下滑，去年新生兒人數僅16萬5249人，創下史上新低，甚至首度出現死亡人數多過出生數「生不如死」的警訊。國健署試管嬰兒擴大補助今年7月上路，目前已有2.3萬多筆申請，超過8000筆完成胚胎植入，其中8成已核發費用，總金額達5億元，臨床醫師也觀察，補助擴大適用對象後，不孕門診量提升，35歲以下年輕族詢問度明顯增加。

中華民國生育醫學會委託《網路溫度計》，針對疫情期間網路生育議題的討論進行大數據分析，找出網民十大不想生原因，包括買不起房沒辦法給孩子一個家、低薪養不起小孩、社會職場對孕婦不友善、沒時間照顧小孩、健康狀況考量（不孕）等。

中華民國生育醫學會理事長張帆表示，依據內政部統計資料，台灣男女初婚年齡男性平均32.3歲、女性平均30.3歲，晚婚造成「生育黃金年齡」有限，雖然有些夫妻婚前檢查，卻沒有解決不孕問題，呼籲民眾要把握35歲以前，胚胎自我修正能力較強盡快生育，若年紀越大器官越老，出問題機會也越高。

台灣生殖醫學會秘書長何信頤說明，只要夫妻一方具有我國國籍，且女性年齡小於45歲，皆可透過全台90多家醫療機構代為申請；40歲以下婦女每胎有6次補助額度，41至44歲每胎則有3次補助額度。他表示，目前國內人工生殖補助條件相當優厚，是亞洲國家最好的，像是日本僅限43歲以下才能獲得補助，有些國家40歲以上不補助。

國民健康署署長吳昭軍表示，不孕補助至今已有2萬3千多筆資料透過醫療機構申請，約2萬2千多件已通過，其中8千多件已植入胚胎，8成以上費用已核發撥入民眾帳戶，總計發放5億多元補助。他提醒，雖醫學進步，高齡族可透過醫療技術成功生育，但希望及早尋求協助更好，呼籲民眾可向全台92家人工生殖醫療機構協助診斷並申請補助。

如何知道是否為不孕症？何信頤指出，小於35歲的男女沒有採取避孕措施，進行規律的性生活一年以上無法懷孕，或35歲以上的男女，進行規律且沒有避孕措施的性生活半年仍沒有懷孕，或是已知有不孕症的危險因子，舉凡如有子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙等，皆應該提早接受評估。常見的檢測包括血液荷爾蒙檢測、精液檢測、超音波檢查、內視鏡檢查以及輸卵管攝影等。

生育 避孕 試管嬰兒 生育補助

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