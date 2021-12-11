快訊

誇張！紐西蘭男子收錢「代打疫苗」 一天內竟打了10劑

台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交換禮物怎麼挑？人氣、地雷禮物一次看

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
「香氣類生活小物」送禮好貼心 ，「巧克力」經典不出錯。 圖片來源/unsplash
「香氣類生活小物」送禮好貼心 ，「巧克力」經典不出錯。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「交換禮物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大人氣交換禮物，以及十大地雷交換禮物網路聲量排行。

隨著聖誕節將至，許多人最期待的就是「交換禮物」，但也有眾多網友每年都為了交換禮物到底該準備什麼傷透腦筋，到底哪些禮物是大家心目中的「人氣禮物」，哪些又是網友最害怕收到的「地雷禮物」呢？

「香氣類生活小物」送禮好貼心 「巧克力」經典不出錯

交換禮物種類眾多，觀察網友最熱論的人氣交換禮物，可發現「香氣類生活小物」大受歡迎，如：「香氛」、「護手霜」、「香水」、「蠟燭」、「精油」等，像是有許多網友表示「香氛蠟燭這種平常不會想到要買的東西，收到會很開心耶，香香的聞了心情也好」、「上次聖誕節收到護手霜超讚啊，味道不要太雷都用得到吧」、「之前收到精油，覺得對方超貼心」，認為收到這些生活小物十分實用，但也有少部分民眾認為品牌跟氣味喜好因人而異，表示「護手霜對我而言很雷，我有自己慣用的品牌欸」。

TOP10人氣交換禮物。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP10人氣交換禮物。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，也有網友力推「巧克力」絕對是交換禮物首選之一，並表示「收到巧克力真的比收到一些有的沒的裝飾好」，引發許多心有戚戚焉的民眾留言回應「高級巧克力這種真的不會有人嫌」、「巧克力真的讚啊，吃完就好了，又不佔空間」，表示比起用不到又佔空間的裝飾品，巧克力好吃又不佔空間，因此絕對是交換禮物好選擇之一。

網友淚求「不要再送馬克杯」 彩妝地雷千萬不要碰

接著，我們觀察網友最常討論的地雷交換禮物，其中以「馬克杯」聲量居冠，許多民眾表示「不要再送馬克杯了…家裡杯子用不完」、「馬克杯真的超敷衍，感覺就是之前收到的禮物再拿出來送」，對此也有網友回應「一般馬克杯真的還好了，之前拿過上面有印照片跟名字的…超困擾，想送給別人也不行」，認為民眾送禮還是避開馬克杯較保險。

TOP10地雷交換禮物。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP10地雷交換禮物。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「皮夾」、「錢包」則因個人喜好品牌及款式不同，因此時常成為地雷禮物，像是有網友分享「男友聖誕交換禮物送了皮夾，但真的不喜歡要老實說嗎？」，引發民眾熱烈回應「對…我覺得這種東西（皮夾）還是一起去現場挑比較保險」；除此之外，「彩妝類」及「倒數月曆」也是許多人心目中的地雷，有網友就表示「倒數月曆就是看起來漂亮而已，很多都是冷門(保養品)小樣」、「收到一整組同品牌的彩妝，但我對那個牌子大過敏，後來朋友問好不好用也不敢老實講」，認為彩妝品牌喜好因人而異，送禮還是盡量避開為妙。

聖誕節也準備好要交換禮物了嗎？如果還在煩惱要買什麼禮物不妨參考上述的人氣禮物排行，挑選出一份最棒、最合適的禮物！

觀看原文→ https://bit.ly/3duft7N

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

交換禮物 巧克力

延伸閱讀

金沙聖誕瘋HEN大 邀你到沙美作客與藝人一起點燈

評價高達4.8顆星！點份周氏本舖「看老板心情」好驚喜　高雄前鎮必吃人氣早餐

新光三越春節禮品「東京香蕉」日三大人氣手信首度登台

BTS防彈少年團開通個人IG刷新人氣排行！2021韓國男偶像 IG粉絲追蹤數排行公開，冠軍得主是他

相關新聞

交長指示避出包 台鐵留才汰舊車、落實工安

台鐵近期大小事故頻傳，行車安全再度受到關注。交通部昨召集台鐵等相關單位開會，由部長王國材親自主持。王國材也在會中祭出三大...

六款GODIVA冰淇淋致癌物超標 即起暫停販售

知名巧克力品牌GODIVA旗下冰淇淋產品，使用的刺槐豆膠遭驗出一級致癌物「環氧乙烷（ETO）」超標，食藥署接獲歐盟食品及...

人口續負成長 前11月新生兒較去年同期少8009人

根據內政部最新資料，截至11月底，人口數為2339萬4787人，相比10月減少1萬9092人。11月新生兒1萬4057人...

港務局宿舍修復變身淡水超美景觀餐廳 明年初營運

又有新的打卡景點！台灣港務公司今天說，所管新北市定歷史建築「基隆港務局淡水宿舍」已於6月完成修復，7月完成工程複驗，還原...

19歲男車禍腦出血壓力暴增 引發心碎症候群

19歲楊姓男子因嚴重車禍合併腦出血、胸骨骨折和氣胸住院治療，住院過程中，心電圖呈現T波倒置和心臟酵素節節升高等，疑似心肌...

把握好天氣 明起降溫又降雨

天氣晴朗的週六假期，不少民眾趁此機會出門踏青，華山公園內小朋友追逐著泡泡，寵物也在草地上奔馳，氣象局提醒把握今天好天氣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。