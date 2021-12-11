交換禮物怎麼挑？人氣、地雷禮物一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「交換禮物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大人氣交換禮物，以及十大地雷交換禮物網路聲量排行。

隨著聖誕節將至，許多人最期待的就是「交換禮物」，但也有眾多網友每年都為了交換禮物到底該準備什麼傷透腦筋，到底哪些禮物是大家心目中的「人氣禮物」，哪些又是網友最害怕收到的「地雷禮物」呢？

交換禮物種類眾多，觀察網友最熱論的人氣交換禮物，可發現「香氣類生活小物」大受歡迎，如：「香氛」、「護手霜」、「香水」、「蠟燭」、「精油」等，像是有許多網友表示「香氛蠟燭這種平常不會想到要買的東西，收到會很開心耶，香香的聞了心情也好」、「上次聖誕節收到護手霜超讚啊，味道不要太雷都用得到吧」、「之前收到精油，覺得對方超貼心」，認為收到這些生活小物十分實用，但也有少部分民眾認為品牌跟氣味喜好因人而異，表示「護手霜對我而言很雷，我有自己慣用的品牌欸」。

TOP10人氣交換禮物。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，也有網友力推「巧克力」絕對是交換禮物首選之一，並表示「收到巧克力真的比收到一些有的沒的裝飾好」，引發許多心有戚戚焉的民眾留言回應「高級巧克力這種真的不會有人嫌」、「巧克力真的讚啊，吃完就好了，又不佔空間」，表示比起用不到又佔空間的裝飾品，巧克力好吃又不佔空間，因此絕對是交換禮物好選擇之一。

網友淚求「不要再送馬克杯」 彩妝地雷千萬不要碰

接著，我們觀察網友最常討論的地雷交換禮物，其中以「馬克杯」聲量居冠，許多民眾表示「不要再送馬克杯了…家裡杯子用不完」、「馬克杯真的超敷衍，感覺就是之前收到的禮物再拿出來送」，對此也有網友回應「一般馬克杯真的還好了，之前拿過上面有印照片跟名字的…超困擾，想送給別人也不行」，認為民眾送禮還是避開馬克杯較保險。

TOP10地雷交換禮物。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「皮夾」、「錢包」則因個人喜好品牌及款式不同，因此時常成為地雷禮物，像是有網友分享「男友聖誕交換禮物送了皮夾，但真的不喜歡要老實說嗎？」，引發民眾熱烈回應「對…我覺得這種東西（皮夾）還是一起去現場挑比較保險」；除此之外，「彩妝類」及「倒數月曆」也是許多人心目中的地雷，有網友就表示「倒數月曆就是看起來漂亮而已，很多都是冷門(保養品)小樣」、「收到一整組同品牌的彩妝，但我對那個牌子大過敏，後來朋友問好不好用也不敢老實講」，認為彩妝品牌喜好因人而異，送禮還是盡量避開為妙。

聖誕節也準備好要交換禮物了嗎？如果還在煩惱要買什麼禮物不妨參考上述的人氣禮物排行，挑選出一份最棒、最合適的禮物！

觀看原文→ https://bit.ly/3duft7N

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》