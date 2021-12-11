要吃就要吃到飽！十大人氣吃到飽餐廳網路聲量大比拼

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內的「吃到飽」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大人氣吃到飽Buffet網路聲量排行，也了解影響網友吃Buffet的五大考量面向有哪些。

特殊節日想吃大餐？平日生活太累決定犒賞自己一頓？眼看聖誕節、年終就要來到，要去哪吃飯才能盡興好飽口福？菜色應有盡有，不怕吃不飽，想吃什麼就吃什麼的Buffet吃到飽餐廳絕對是首選！不用煩惱又有誰挑食，任挑任選包你滿意，實在是開心又划算！

網友熱議10大吃到飽餐廳，日料永遠吃不膩！

首先，勇奪聲量冠軍的「欣葉日本料理」，主打日式吃到飽，除了豐富多樣的菜色，還有午餐、下午茶、晚餐等多時段可選擇，在網路上享有一片好評，認為「欣葉日料好吃，價位也相對便宜」、「生魚片、熟食表現都不錯，整體cp值高」，且許多網友也認為「日料吃到飽比較吃不膩」、「這間超適合帶爸媽或長輩去」，大讚該間餐廳也相當適合闔家大小光臨。

網友熱議10大吃到飽餐廳網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 在網路上也常見網友請益「哪間吃到飽Buffet的菜色最多」，引發討論，如不少民眾表示「饗食天堂」以「熟食與食材品質」完勝、「漢來海港」以「海鮮、甜品種類多」受到盛讚。另外，不少星級飯店的Buffet，如「雲軒西」、「凱菲屋」、「遠東Café」、「探索廚房」、「十二廚」等餐廳，不只因菜色受到討論，民眾在進入餐廳時，也常會先討論飯店大廳的裝潢環境與佈置，可見飯店的名氣也成功帶起了Buffet餐廳的討論聲量。

網推吃Buffet最重要理由是，「菜色要夠多」

提到民眾對於Buffet吃到飽的熱議討論面向，不外乎以「菜色是否多樣」、「價錢是否優惠」為主，如許多網友認為「菜色豐富」及「選擇多樣」，才不容易吃膩，就有網友分享「吃吃到飽真的不要為了吃回本猛吃，可以享受一次吃多樣食物才是真的」，讓許多心有戚戚焉的民眾紛紛回應「真的，吃到飽我只在意多樣性耶」，表示食材與菜色的多樣性才是前往吃到飽餐廳的主因。

Buffet吃到飽5大考量面向網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除了菜色是否多樣，Buffet「食材的新鮮與否」也是許多饕客評比、討論的重點。另外，在全民防疫的氛圍下，吃到飽餐廳也會實施相對應的防疫措施，如改以「服務生代夾」或「點餐式」，因此餐廳的「服務模式與態度」也是網友考量的要素之一，但也有網友提到「實在不好意思請服務生再多點夾肉給我…」、「服務生都好忙、找不到人啊」等。

「吃到飽」在台灣的飲食文化中已然成為一股風潮，用合理的價格吃到各式各樣好吃的食物，且不怕一餐下來還很空虛，環境開放、形式自由，成為大眾多人聚餐活動的首選，在看完以上網友們對於吃到飽餐廳的討論後，你是否也覺得飢腸轆轆、口水直流了呢？快將網友們激推的吃到飽餐廳筆記下來，好好來去飽餐一頓吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》