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永信李天德醫藥科技獎 台大醫院院長吳明賢得獎

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
永信藥品董事長李芳裕表示，財團法人永信李天德醫藥基金會為促進醫藥相關學門教育與研究為宗旨，設置「永信李天德醫藥科技獎」。圖／永信李天德醫藥基金會提供
永信藥品董事長李芳裕表示，財團法人永信李天德醫藥基金會為促進醫藥相關學門教育與研究為宗旨，設置「永信李天德醫藥科技獎」。圖／永信李天德醫藥基金會提供

自2005年開辦的「永信李天德醫藥科技獎」今年邁入第17屆，至今共251得獎。其中，「卓越醫藥科技獎」兩位得主為台大醫院院長吳明賢及國立清華大學生命科學院教授孫玉珠，分別因胃癌及神經退化性疾病相關研究而獲獎。

永信藥品董事長李芳裕表示，財團法人永信李天德醫藥基金會為促進醫藥相關學門教育與研究為宗旨，設置「永信李天德醫藥科技獎」。本屆「永信李天德醫藥科技獎」選拔出共有18位得獎人，包括卓越醫藥科技獎兩位、青年醫藥科技獎四位、傑出論文獎十位，以及東南亞傑出論文獎兩位。

其中，吳明賢研究幽門螺旋桿菌對消化性潰瘍及胃癌的關聯性，以及膳食成分與腸道菌叢失衡關聯性，並將研究成果轉化為臨床醫學，並納入臨床指南，對台灣乃至全球的醫療發展，產生巨大影響。

孫玉珠則是傑出的結構生物學家。其解析出的磷酸鹽轉運膜蛋白晶體結構，揭示與神經退化性疾病相關的人類磷酸鹽轉運膜蛋白的關係；不僅對基礎科學上有重要貢獻，也為醫藥研究提供重要線索。

另外，為獎勵45歲以下優秀科學家，基金會設置「青年醫藥科技獎」。本屆四位獲獎者分別為國立陽明交通大學臨床醫學研究所教授陳世彬、林口長庚紀念醫院兒童感染科主治醫師黃冠穎、中央研究院原子與分子科學研究所助研究員賴品光和央研究院分子生物研究所副研究員薛雁冰。

陳世彬因成功運用新穎造影技術、動物實驗及基因研究等方式，探討頭痛及複雜性神經血管疾病的機轉；黃冠穎則成功建立人源單株抗體譜，有助於感染症藥物發展；賴品光則利用多解析度影像報導系統，觀察癌胞外體的生體分

佈和探測活體內雙股DNA修復動態；薛雁冰則成功解析食蟲真菌誘捕線蟲之作用機制，可望發展出對抗線蟲感染的新穎策略。

永信藥品董事長李芳裕（中）與所有得獎者合照。圖／永信李天德醫藥基金會提供
永信藥品董事長李芳裕（中）與所有得獎者合照。圖／永信李天德醫藥基金會提供

青年 胃癌 台大醫院

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