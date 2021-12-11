誰是水果王國的秋季NO.1？它因「甜度」成熱議焦點

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「水果」話題的網路聲量表現，帶您了解受到網友在秋季最熱議喜愛的八大水果網路聲量排行，以及六大葡萄熱議的加工製品有哪些。

富有「水果王國」美名的台灣，在氣候與地理條件的搭配下，盛產的水果品種不僅相當多元，從南到北也都有當地的特色水果，而網友在秋季都在談論哪些香甜水果？一起來了解這些水果的魅力吧！

「葡萄」甜度引熱論、軟硬「柿子」各有人愛

觀察網友在秋季熱議的水果聲量排行，可發現除了市場上一年四季都看得到的水果，如「蘋果」、「芭樂」等，又以秋冬應季的水果經常受到討論，如「葡萄」就相當受到熱議，許多討論都提及到日本空運直送台灣的麝香葡萄，就有不少網友請益「麝香葡萄的購買指南」，引發回應「日本岡山的最讚」、「晴王麝香的品種好吃」，而台灣「巨峰葡萄」也相當受矚，如有網友提到「台灣卓蘭自產的CP值很高欸」等等，葡萄品種的甜度皆獲得不少的討論。

網友熱議8大水果網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

同樣在秋冬盛產的「柿子」也讓許多網友表示「該來去買柿子吃了」，不過網友也分「軟硬柿子」兩派，喜歡「軟柿」的網友認為「柿子QQ的口感超讚」，而偏好「硬柿」的網友則認為「又脆又甜」才好吃。

葡萄系列製品，香甜酒味最受討論

新鮮水果的保存期限較短，因此延伸出不少水果的加工製品，以網友討論聲量最高的「葡萄」為例，「紅酒」、「白酒」等使用葡萄製成的酒類最受網友熱議，民眾除了提到國外知名的「勃根地」、「波爾多」等葡萄酒莊，台酒出產的葡萄酒也獲得許多討論，表示「台酒的雖然便宜但頗好喝」。而葡萄口味的「霜淇淋」，也以帶有些許酒味的「蘭姆葡萄」口味最受到網友提及，如有網友說到「帶有微微酒味的感覺很不錯」，可發現「葡萄與酒」的搭配，相當受到網友喜愛。

熱議葡萄加工製品TOP6網路聲量排行 Social Lab社群實驗室 製圖

另外，為了時刻能享用葡萄的香味與口感，「葡萄乾」與「葡萄果醬」便受到不少人熱議，而兩者的口感與甜度也經常是網友討論的重點，如有網友提到葡萄乾就說「小粒、乾乾的，很有口感」、「當零食根本停不下來」，不過也有人提到小顆的葡萄乾甜度較高，因此選擇購入大粒裝的葡萄乾。葡萄果醬則是因「跟吐司搭配很合」，因此是許多民眾早餐時的選擇，談到果醬品牌就有網友說「大推康寶」、「家樂福自有的葡萄果醬其實不錯」等。

台灣因為位處於亞熱帶的地區，氣候適合水果生長，一年四季都能生產香甜美味的水果，不只深受台灣民眾喜愛，就連外銷出口也很受歡迎，可謂真真實實的「水果王國」！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》